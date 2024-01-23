İsveç için son söz TBMM Genel Kurulu'nda... Dicle Canova son gelişmeleri aktardı

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Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından milletvekillerinin oylarına sunulacak.

Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor.

Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelen protokolün, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda 26 Aralık'ta kabul edildi.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin onay konusu bir süredir Ankara'nın yürüttüğü diplomasi neticesinde bir sonuca varıyor. Peki, ne oldu da bugün Genel Kurul'a sunuldu ve sonrasında nasıl bir süreç göreceğiz? Perde arkasında ne var? İsveç ve F-16 konusundaki sorun çözülürse, Türkiye-ABD arasında karşılıklı güven yeniden sağlanabilir mi? Bugünden sonra Türkiye ve ABD ayağında nasıl bir takvim olacak? Edindiği kulis bilgilerini aktaran CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İsveçli İrtibat savcısı sessiz sedasız Türkiye'ye geldiğini söyledi.

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Dicle Canova'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir karar verilmişti, zamanlama meselesiydi. 14 Aralık’ta ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi sonrası süreç hızlandı diyebilirim.

İsveç ayağında da önemli gelişmeler yaşandı. İsveç’in yasal adımları, sözde Kürt Kızılayı’nın faaliyetlerine son vermesi, son dönemde sokak eylemlerine müsamaha göstermemesi, iki ülke arasındaki sorunları ele alacak irtibat savcısının atanması gibi adımlar Ankara tarafından olumlu karşılanmıştı. İsveç’le hukuki düzlemde bir sorun kalmamıştı. İsveç’te uygulama noktasındaki adımları görmek istiyordu Türkiye.

İRTİBAT SAVCISI TÜRKİYE'YE GELDİ

Uygulama konusunda da ilk adımlar geldi diyebilirim. Aralık ayı içinde İsveçli irtibat savcısı iki ülke arasındaki konuları yürütmek üzere terör konusunda uzmanlaşmış savcı ile Ankara’ya geldi. Görüştüğüm İsveçli diplomatik kaynak tarafından bana aktarıldı. Son bir ayda organize suç örgütleri tarafında 20 kişinin öldürüldüğü bilgisini verdi. Ve bu suç örgütlerinin PKK ile bağlantılı olduğunun altını çizdi.

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'İSVEÇ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER NATO ÜYELİĞİ SONRASI GELİŞMEYE BAŞLAYACAK'

İsveç’e göre, İsveç ile Türkiye arasındaki esas ilişkiler NATO üyeliği sonrası gelişmeye başlayacak. İsveç’in Türkiye’den sonra PKK’yı 40 yıl önce terörist olarak ilan eden ikinci ülke olduğunu anımsattı diplomatik kaynak. İsveç ayağında da Ankara açısından büyük bir sıkıntı kalmadı diyebiliriz.

Meselenin bir de ABD boyutu vardı. ABD’nin ‘Siz İsveç’e NATO’ya üyeliğine onay verin, bizde size F16 paketini kongreye gönderelim ve verelim.’ Gibi bir yaklaşımı vardı. 14 Aralık’tan bu yana süreç çok hızlandı Erdoğan-Biden görüşmesini takiben. O görüşmede İsveç’in NATO üyeliği ile F16 paketinin eş zamanlı ele alınması üzerinde durulmuştu. Teklifi komisyonda geçirmişti Ankara. Bugün Meclis genel kuruluna geliyor. MHP lideri de destek çıktı.