İsveç için 4. buluşma

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Toplantıya NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Madrid mutabakatında yer alan taahhütlerin ele alındığı belirtilerek, somut adımların devam etmesi için çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından şu açıklama yapıldı:

MADRİD TAAHHÜTLERİ

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın başkanlık ettikleri heyetimizde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri yer almıştır. Toplantıda, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma’nın önemini vurgulamış ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmıştır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO’ya katılan Finlandiya’nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır.”

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STOLTENBERG: İSVEÇ İLERLEME KAYDETTİ

Brüksel’de açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir gazetecinin sorusu üzerine İsveç’in üyeliğine dair şunları söyledi: “Birkaç hafta önce İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Toplantı oldukça verimli bir atmosferde geçti ve bazı ilerlemeler sağladık. İsveç’in katılımını mümkün olan en kısa sürede sağlamak için çalışıyoruz. Elbette bir takvim verecek durumda değilim. Ancak İsveç ilerleme kaydetti, anayasasında değişiklik yaptı, terör yasalarını değiştirdi ve Türkiye’ye silah ihracatı kısıtlamasını kaldırdı. Bu hafta PKK ile ilişkili bir kişinin iadesine karar verdiler. Bu terörle mücadele için güzel bir şey. Çalışmaya devam edeceğiz. İsveç’i en kısa sürede üye olarak karşılamak istiyoruz.”