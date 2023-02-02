İsveç Başbakanı’ndan provokatörlere: ‘Kullanışlı aptallar’

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Kuran-ı Kerim yakılması ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine yapılan provokatif eylemlerin “dezenformasyon kampanyasına dönüştüğünü” söyleyen Kristersson, “Eylemler İsveç’i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi” dedi. Provokatif eylemlerin İsveç’in güvenliği için tehdit unsuru olabileceğini gördüklerini belirten Kristersson, bu eylemleri yapanları “kullanışlı aptallar” diye tanımladı. Ülkesinin NATO üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan İsveç Başbakanı, bu hafta içinde ABD’ye giderek NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını kaydetti.