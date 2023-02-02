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İsveç Başbakanı’ndan provokatörlere: ‘Kullanışlı aptallar’

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#İsveç#Ulf Kristersson#NATO
İsveç Başbakanı’ndan provokatörlere: ‘Kullanışlı aptallar’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkedeki parti liderleriyle görüşmesinin ardından terör örgütü PKG/YPG destekçilerinin Türkiye karşıtı provokasyonları, Kuran-ı Kerim yakılması ve ülkesinin NATO’ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kuran-ı Kerim yakılması ve Türkiye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine yapılan provokatif eylemlerin “dezenformasyon kampanyasına dönüştüğünü” söyleyen Kristersson, “Eylemler İsveç’i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi” dedi. Provokatif eylemlerin İsveç’in güvenliği için tehdit unsuru olabileceğini gördüklerini belirten Kristersson, bu eylemleri yapanları “kullanışlı aptallar” diye tanımladı. Ülkesinin NATO üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan İsveç Başbakanı, bu hafta içinde ABD’ye giderek NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını kaydetti.

 

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#İsveç#Ulf Kristersson#NATO

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