İstismara uğrayan lise öğrencisinin acı ifadesi: Korkumdan bağıramadım

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Kırşehir’de bir lisede okuyan F.K. (17), 2 Kasım 2021’de evine gitmek için M.Y.’nin kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra M.Y. dönüşte ablasının evini kontrol etmesi gerektiğini iddia ederek, aracını çevresinde herhangi bir kimse bulunmayan bir evin önüne park etti. İddialara göre, M.Y, aracının kapılarını kilitledikten sonra, genç kıza cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk F.K. ifadesinde yaşadığı olayı anlatırken “Korktuğum için hiç bağıramadım” dedi. M.Y.’nin, 12 Kasım 2021’de tutuklama kararında 6 gün sonra tahliyesine karar verildi. Mağdur çocuğun olay günü üzerinde olan kot pantolonunda şüphelinin “menisi tespit edildiği” raporu dosyaya sunuldu. Ancak ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu’nun ‘M.Y tutuklansın talebi reddedildi. Şüpheli şoför hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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İLK DURUŞMA BUGÜN

- Davanın ilk duruşması bugün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Şüpheli M.Y. savunmasında kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, “Ben bu şahsı ilk kez salı günü gördüm. Ancak diğer erkek arkadaşları ile birlikte olup beni saf görüp üzerime attığını düşünüyorum” dedi.

Bu olay Mersin’de 11 Şubat 2015’te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan olayını akıllara getirdi.