×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstismara uğrayan lise öğrencisinin acı ifadesi: Korkumdan bağıramadım

Güncelleme Tarihi:

#Ağır Ceza Mahkemesi#Kırşehir#Lise
İstismara uğrayan lise öğrencisinin acı ifadesi: Korkumdan bağıramadım
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

Servis aracına binen lise öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunan şoför hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Haberin Devamı

Kırşehir’de bir lisede okuyan F.K. (17), 2 Kasım 2021’de evine gitmek için M.Y.’nin kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan öğrencileri dağıttıktan sonra M.Y. dönüşte ablasının evini kontrol etmesi gerektiğini iddia ederek, aracını çevresinde herhangi bir kimse bulunmayan bir evin önüne park etti. İddialara göre, M.Y, aracının kapılarını kilitledikten sonra, genç kıza cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk F.K. ifadesinde yaşadığı olayı anlatırken “Korktuğum için hiç bağıramadım” dedi. M.Y.’nin, 12 Kasım 2021’de tutuklama kararında 6 gün sonra tahliyesine karar verildi. Mağdur çocuğun olay günü üzerinde olan kot pantolonunda şüphelinin “menisi tespit edildiği” raporu dosyaya sunuldu. Ancak ailenin avukatı Şahin Antakyalıoğlu’nun ‘M.Y tutuklansın talebi reddedildi. Şüpheli şoför hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Haberin Devamı

İLK DURUŞMA BUGÜN

- Davanın ilk duruşması bugün Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Şüpheli M.Y. savunmasında kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, “Ben bu şahsı ilk kez salı günü gördüm. Ancak diğer erkek arkadaşları ile birlikte olup beni saf görüp üzerime attığını düşünüyorum” dedi.
Bu olay Mersin’de 11 Şubat 2015’te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan olayını akıllara getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ağır Ceza Mahkemesi#Kırşehir#Lise

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC