İstismar iddiaları tam bir facia

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözlerine Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Erdoğan, “Devletimiz tüm kurumlarıyla ilçelerimizde çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve insanlarımızı her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diliyorum” dedi.

Açıklamasında, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında Kadir İstekli ile evlendirilmesine de değinen Erdoğan iddiaları ‘tam bir facia’ olarak niteledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

ASLA KABUL EDEMEYİZ

“Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda haklı şekilde tepkiye yol açan bir kızımızın erken yaşta evliliği ile öncesinde ve sonrasında yaşanan acılar hususundaki görüşlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum ve şu ana kadar arkadaşlarım gereken gayretleri gösterdiler. Gereken çalışmaları ilgili bakanlarımız yaptılar ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Mağdur Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğundan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız mağdur için avukat temin etmiş, hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdürmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle soruşturarak iddianamesini hazırlamıştır.

GEREKEN ADIMLAR ATILMIŞTIR

Davayla ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor. Konu tüm bu süreçlerin ardından kamuoyunun gündemine gelmiştir. Bir başka ifadeyle mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bir hakkın yerine getirmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksiklerde soruşturma kapsamında ele alınmış, gereken adımlar atılmıştır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. Türkiye’de bu konuyla ilgili en önemli hukuki ve fiili reformlar bizim hükümetlerimiz döneminde hayata geçirilmiştir. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin de yok.

AHLAKİ OLMAYAN ÇARPITMA

Son hadisede de aynı hissiyatla hareket ettik. Aynı tutumu ortaya koyduk. İlk günden itibaren aynı kararlılıkla davrandık. Ancak bu konudaki tartışmalarda gördüğümüz bir riyâkarlıktan duyduğumuz rahatsızlığı da burada ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlâki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en üst düzeyde görüşünü dile getirdiği, yanlışını belirttiği, kınamasını yaptığı bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hala getirmek ancak art niyet ürünü olabilir. Esasen biz niyet okumasını doğru bulmayan bir anlayışa sahibiz. Benzer başka olaylarda suçun şahsiliği ilkesini önümüze çıkartanların bu hususta yaptığı genellemeler bizi mecburen niyetleri sorgulamaya itmektedir. Şayet niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız ama biz bu çevrelerden mesela; PKKnın annelerinin kucağından kaçırıp dağa götürdüğü, eline silah verdiği, liderlerinin her türlü istismarına maruz bıraktığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay Kemal kızları, 12-13 yaşındaki yavruları evlerinden, ellerinden alıp kaçırılan bu gözü yaşlı anneleri acaba kaç kere ziyaret ettin?”

ENFLASYON 2023 SONU YÜZDE 20



Bir diğer sorun malum enflasyon ve hayat pahalılığı. Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişeler ve kazanç kaygılarıyla ülkenin geleceğine zarar verecek her türlü tasarruftan uzak durun. Yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20 seviyesine 2024’te tek haneye indireceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz hiç kimsenin işine, gücüne, kazancına kârına karşı değiliz. Karşı olduğumuz tek şey akıl ve vicdan sınırlarının dışına çıkan eylemlerdir.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE ASGARİ ÜCRETE GÖRE DESTEK

Devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60’ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. 4 yıllık örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimizle lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. ”

BURSLARI YÜKSELTİYORUZ

Üniversite öğrencilerimizin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2 bin 500, doktorada 3 bin 750 liraya yükseltiyoruz. YÖK’ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.