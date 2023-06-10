İstinaftan KHK’lı akademisyen kararı

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İstinaf Mahkemesi, önüne gelen bir dosyada emsal bir karara imza atarak, OHAL Komisyonu kararıyla görevine iade edilen akademisyenin, “kesin olarak” asıl görev yaptığı üniversitesinde kadroya başlatılmasına hükmetti. Dava dosyasına göre, Doç. Dr. M.E. Gazi Üniversitesi Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nde görev yapıyordu. “FETÖ irtibatı” iddiasıyla KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Hakkında yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Başvurduğu OHAL Komisyonu da göreve iade kararı verdi. Ancak, OHAL Komisyonu kararıyla görev iade edilen akademisyenlerin asıl görev yeri olan Ankara, İstanbul, İzmir’deki üniversitelerde değil, yeni kurulan taşra üniversitelerinde görevlendirileceği yönündeki kural nedeniyle, M.E., Çankırı’ya atanınca dava açtı.