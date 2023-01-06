İstinaf da ‘satamazsın’ dedi

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Sanatçı Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in usta sanatçının bir portresini ünlü NFT satış platformu ‘Open Sea’ üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, ressam Yiğit Mohaç Yücel’in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Karaca’nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle NFT’nin fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu ifade edilmişti. Bilirkişi raporunun ardından kararını açıklayan mahkeme, Cem Karaca’nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve ‘Open Sea’ isimli platformda yer alan, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar vermişti.

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PORTRE PLATFORMDAN KALDIRILDI

mahkeme’nin NFT’leri icraya konu olabilecek bir mal varlığı değeri olarak görmesi nedeniyle büyük önem taşıyan kararın ardından Emrah Karaca’nın bu kez İstanbul 23. İcra Dairesi’ne başvurmuştu. Emrah Karaca’nın mahkeme kararının gerçekleşmesi talebini değerlendiren İcra Dairesi, NFT formatında satışa sunulan içeriklerin satışının engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne müzekkere yazmıştı. Kararın avukat Görkem Gökçe tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli olan Dijital Milenyum Telif Hakları Yasası kapsamında ‘Open Sea’ platformuna iletilmesi üzerine Cem Karaca’nın NFT formatındaki portresi platformdan kaldırılmıştı. Yiğit Mohaç Yücel, aleyhine verilen karara itiraz etmiş, ancak mahkeme reddetmişti.

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İSTİNAF İTİRAZI REDDETTİ

Ressam Yiğit Mohaç Yücel, mahkemenin ret kararının ardından bu kez dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İSTİNAF) taşıdı. Aleyhine verilen tedbir kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten Yücel, karara itiraz etti. Kararını açıklayan İstinaf Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararının hukuka uygun olduğunu belirterek ressam Yücel’in itirazını reddetti. Kararı değerlendiren Emrah Karaca’nın avukatı Görkem Gökçe, “Türkiye’de ilk olan bu ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmesini olumlu karşıladık. İstinaf Mahkemesi, bu karar ile sadece tedbir kararının hukuka uygunluğunu tespit emekle kalmamış, aynı zamanda NFT davalarının fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görüleceğine ilişkin değerlendirme de yapmıştır. Bu sebeple karar şimdiden emsal niteliğindedir” dedi.