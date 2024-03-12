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İstiklal Marşı’nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü... Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

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#Mehmet Akif Ersoy#İstiklal Marşı#Anma
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103üncü yıl dönümü... Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 11:20

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.

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İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında program düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103üncü yıl dönümü... Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başta Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Dua sonrası Vali Davut Gül ve programa katılanlar Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103üncü yıl dönümü... Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

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#Mehmet Akif Ersoy#İstiklal Marşı#Anma

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