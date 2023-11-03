İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtanlar için mahkeme kararını verdi

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İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmazken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların İstiklal Caddesi üzerinde bir dolarlık banknotları saçtıklarını, civarda dolaşan vatandaşlar tarafından paranın toplanma anının video ile kayda alındığını ve bu görüntülerin ‘Fergio House’ isimli Twitter hesabından paylaştıkları kaydedildi.

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Mütalaada, sanık Serhat G.’nin eylemi planladığı ve diğer sanıkları biraraya getirerek olay anına ilişkin videoyu sözkonusu hesaptan kendisinin paylaştığına dair beyanları bulunduğundan azmettiren olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanıkların para saçma eylemleri öncesi sanıkların hesaplarından ilk olarak "Onlyfans kazandıklarımızı muhtaçlara dağıtmaya gidiyoruz" paylaşımı yapıldığı belirtildi. Vatandaşlar tarafından para toplandığı ana ilişkin görüntüleri ise "Halkımızı dolara karşı ezdirmeyeceğiz" başlığıyla paylaştıkları, sanıkların eylemi planlı olarak gerçekleştirdikleri anlatıldı.

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Mütalaada, ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket eden sanıklar Pedran V., Azranur V, Taha A., Zehra Ö. Kadir D., Musa A. ve Mehmet T.’nin "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanık Serhat G.’nin ise azmettirici olduğu gerekçesiyle aynı suçtan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıkların olay anında orada bulunmadıkları ve suçu işlediklerine dair delil bulunmadığından beraatları talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmada bulunarak müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

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1 SANIĞA 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Serhat G.’yi "Halkı aşağılama" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, diğer sanıkların üzerlerine atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

İDDİANAME

Yüzü maskeli bir grup, 6 Ağustos 2023 tarihinde İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtmıştı. O anlar sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları bir villada, sosyal medya hesabı için videolar çektikleri iddiası üzerine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğerleri ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı.

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Savcılıkça hazırlanan iddianameye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Güvenlik Büro Amirliği görevlilerince 9 Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinde "İstiklal Caddesi'nde bir grup şahıs 1 dolarları havaya atıyor" şeklinde paylaşımlar üzerine yapılan araştırmalarda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından "Onlyfans'tan kazandıklarımızı muhtaçlara dağıtmaya gidiyoruz" ismiyle video yayınlandığı kaydedildi. Videoda, yüzlerinde maske bulunan şahısların 6 Ağustos'ta dolarları havaya atarak İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri, vatandaşların da yere düşen paraları topladıkları görüldü. Polis, video görüntüsündeki şüphelileri tespit ederken; videoyu kaydedip kendi hesabında yayınlayan kişinin ise şüpheli Serhat G. olduğunu tespit etti. Serhat G. ifadesinde, 'Fergio House' isimli Instagram ve Twitter hesabının kendisine ait olduğunu, amacının Fergio House sayfasını markalaştırarak uzun vadede ünlü olan kişilerin bu sayfa üzerinden içerik paylaşmalarını sağlamak ve bu şekilde maddi kazanç elde etmek olduğunu, 'dolar atma' sosyal deneyinin yaratıcısının kendisi olduğunu, eylemde bulunan oyuncuların kendisinin yönlendirmesiyle sosyal deneyi gerçekleştirdiklerini, ancak halkın bir kesimini aşağılama kastı olmadığını söyledi. İddianamede, Serhat G'nin arasında bulunduğu 14 şüphelinin "Halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İlk duruşmaya katılan para dağıtan sanıklar, "Bize sosyal deney dendiği için katıldık, suç olduğunu bilseydik katılmazdık" savunmasını yapmıştı.