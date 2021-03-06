İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar günü uygulanmaya geçti. Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü. O yerlerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinde yoğunluk arttı. Binlerce kişinin akın ettiği caddede yoğunluk oluştu.