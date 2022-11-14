İstiklal Caddesi’nde alçaklık: 6 ölü, 81 yaralı

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TAKSİM İstiklal Caddesi’nde dün yol ortasındaki saksının altına kahverengi bir çanta içinde bırakılan bomba saat 16.17’de büyük bir gürültüyle patladı. Hafta sonu ve havanın güneşli olması nedeniyle tıklım tıklım dolu olan caddedeki patlama ortalığı savaş alanına döndürdü. Patlamanın sesi Nişantaşı, Beşiktaş, Kasımpaşa gibi çevre semtlerden duyuldu. Yüzlerce vatandaş ve çok sayıda turist, can havliyle kaçıştı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. TAKSİM İstiklal Caddesi’nde dün yol ortasındaki saksının altına kahverengi bir çanta içinde bırakılan bomba saat 16.17’de büyük bir gürültüyle patladı. Hafta sonu ve havanın güneşli olması nedeniyle tıklım tıklım dolu olan caddedeki patlama ortalığı savaş alanına döndürdü. Patlamanın sesi Nişantaşı, Beşiktaş, Kasımpaşa gibi çevre semtlerden duyuldu. Yüzlerce vatandaş ve çok sayıda turist, can havliyle kaçıştı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

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Bazı vatandaşlar olayın hemen ardından yaralılara yardıma koştu. Yaralılar ambulanslarla TAKSİM İlk Yardım ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 10 hastaneye kaldırıldı. İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı, bariyerler ile güvenlik çemberi oluşturuldu. Çevik Kuvvet polisleri meydan ve sokak başlarında konuşlanırken, polis helikopteri de havadan bölgeyi kontrol etti. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri caddedeki kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. İncelemede bir kadının caddedeki saksıya kahverengi çanta bıraktığı, patlamanın da bu çantanın infilak etmesi nedeniyle yaşandığı belirlendi. Polis, Tünel yönüne giden kadının peşine düştü. Kent genelinde operasyonlar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi’ndeki ekiplerin çalışmalarını inceledi. Fuat Oktay ikisi ağır 81 yaralı olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaralanan 81 kişiden 39’unun tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu açıkladı. Koca 42 hastadan 5’inin yoğun bakımda olduğunu 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin iki başsavcı vekili ve sekiz savcı görevlendirdi. Otopsiler için de ayrıca savcı görevlendirileceği öğrenildi. İstiklal Caddesi’nde incelemeler gece boyu sürdü.İSTİKLAL Caddesi’ndeki bombalı saldırının nasıl gerçekleştiği, patlama yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bombacı kadın İstiklal Caddesi üzerindeki çiçeklik banklardan birine oturdu. Yanında kahverengi çantası da vardı. Kadın 2 dakika sonra banktan kalkarak uzaklaştı. Çantasını yanına almamıştı. Bu sırada yüzlerce kişi o çantanın yanından geçti. Çanta tam olarak 2 dakika 50 saniye sonrabüyük bir gürültüyle patladı. Kamera kayıtlarına göre, insanların hayatını kaybetmesine bombanın basınç etkisinin yanı sıra çiçeklikten kopan parçalar da neden oldu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olaydan yaklaşık 1 saat sonra, patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu. İletişim Başkanı Fahretin Altun da “Yayın yasağının amacı toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise patlamaya ilişkin sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili makamlara gönderildiğini açıkladı.

ECRİN VE BABASI NİŞANA GELMİŞTİ

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PATLAMA sonrası, bazı sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşandı.Erişim sorununa ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) açıklama yaptı. Ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine ülke genelinde sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldığı öğrenildi.İSTİKLAL Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden 5’inin kimlikleri tespit edildi. İsmi belirlenemeyen kişinin ise yabancı uyruklu olduğu tahmin ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli, Elazığ’da yaşayan Yusuf Meydan ailesiyle birlikte bir akrabalarının nişan töreni için İstanbul’a gelmişti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne gitti. Bu sırada meydana gelen patlamada Yusuf Meydan ve 4 yaşındaki Ecrin hayatlarını kaybetti. Yusuf Meydan’ın eşi ise patlamada ağır yaralandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Yusuf Meydan’ın vefatını sosyal medya hesabından, “Yüreğimiz İstanbul’daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum” mesajıyla duyurdu.

Aslen Gümüşhane Kürtün’lü olan Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara 2020 yılında evlenmişlerdi. Çift pazar gününü Beyoğlu’nda geçirmek istedi.İstiklal Caddesi’nde mağazaların vitrinlerine bakarken büyük bir patlama oldu. Çift yan yana hayatlarını kaybetti.Patlamada bir diğer hayatını kaybeden kişi ise Arzu Özsoy’du. Patlamada hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen altıncı kişinin ise kimliği henüz tespit edilemedi.

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