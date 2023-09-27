×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı! 'Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Berber
İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 14:45

Esenyurt'ta iddiaya göre çalıştığı berber dükkânından kovulan Polat Sağ yanına bıçak alıp patronuyla kavga etti. Kavgada Polat Sağ ve yanındaki arkadaşları kaçarken, iş yeri sahibi ile ortağı karakola giderek şikâyetçi oldu.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Polat Sağ, çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Dükkân içerisinde bulunan diğer çalışanlara bağırıp hakaretler etti.

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın

"SAVAŞ ÇIKACAK HERKES MEVZİSİNİ ALSIN"

Sağ, iddialara göre iki arkadaşıyla dükkân sahibinin çalışanlara tahsis ettiği lojmana gitti. Sağ lojmandaki arkadaşlarına "Savaş çıkacak birazdan herkes mevziisini alsın" diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı.

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın

Haberin Devamı

Polat Sağ ve arkadaşları yanlarına aldıkları bıçaklarla dükkanın önüne giderek patronu beklemeye başladı. Olay yerine gelen dükkân sahibi Azer Gökhan Karahan ve arkadaşları konuşarak sorunu çözmek istedi. Ancak Sağ ve arkadaşlarının yanındaki bıçakları görünce iki grup arasında arbede yaşandı.

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın

Yaşanan arbedede Karahan ve arkadaşlarıyla kavga eden Polat Sağ'ın arkadaşları kaçmaya çalıştı. Sağ ile bir arkadaşı kaşından yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın

Olay sonrası Azer Gökhan Karahan ile ortağı karakola giderek şikâyetçi olurken, Polat Sağ ile arkadaşları memleketleri Adana'ya gittiği öne sürüldü.

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın

İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Berber

BAKMADAN GEÇME!