İşten kovulunca bıçakla dükkanı basıp dehşet saçtı! 'Savaş çıkacak, herkes mevzisini alsın'

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Polat Sağ, çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Dükkân içerisinde bulunan diğer çalışanlara bağırıp hakaretler etti.

"SAVAŞ ÇIKACAK HERKES MEVZİSİNİ ALSIN"

Sağ, iddialara göre iki arkadaşıyla dükkân sahibinin çalışanlara tahsis ettiği lojmana gitti. Sağ lojmandaki arkadaşlarına "Savaş çıkacak birazdan herkes mevziisini alsın" diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı.

Haberin Devamı

Polat Sağ ve arkadaşları yanlarına aldıkları bıçaklarla dükkanın önüne giderek patronu beklemeye başladı. Olay yerine gelen dükkân sahibi Azer Gökhan Karahan ve arkadaşları konuşarak sorunu çözmek istedi. Ancak Sağ ve arkadaşlarının yanındaki bıçakları görünce iki grup arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede Karahan ve arkadaşlarıyla kavga eden Polat Sağ'ın arkadaşları kaçmaya çalıştı. Sağ ile bir arkadaşı kaşından yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay sonrası Azer Gökhan Karahan ile ortağı karakola giderek şikâyetçi olurken, Polat Sağ ile arkadaşları memleketleri Adana'ya gittiği öne sürüldü.