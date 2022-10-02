'İstek şarkı sözü' cinayeti! Parçayı bilmiyor diye darp edilen müzisyen hayatını kaybetti

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Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener’den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.



MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI



Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener’e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener’i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener’in yarın ikindi vakti Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.