'İstek şarkı' cinayetinde karar: Onur Şener davasında iki sanığa 25'er yıl hapis cezası

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Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile hazırlanan iddianame Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

CAM KIRIKLARI BİRLEŞTİRİLDİ

İddianameye göre; soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam kırığı bulundu. Uzman polislerce toplanan bardak parçaları, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi. Uzmanlarca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil dosyaya girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardağın ise tuzla buz olduğu için bütün haline getirilemediği öğrenildi.

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Bir araya getirilen parçalarda sanıklardan Ali Gündüz ve Semih Soyalp’in parmak izi ile Onur Şener’in DNA’sı bulundu. İlker Karakaş'ın parmak izi ise, Şener’in başına vurduğunda tuzla buz olan bardak bir araya getirilemediği için tespit edilemedi. Adli Tıp Kurumu raporunda da Şener’in baş bölgesinden 5 derin kesi olduğu belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcı, bu tespitlerin ardından sanıkların olay sırasında birlikte hareket ettiklerine dikkat çekti. Savcı, "Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak tüm sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını istedi.

KARAR VERİLDİ

Onur Şener’in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz ‘kasten öldürme’ suçundan takdiri indirim ile 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.