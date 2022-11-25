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Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme... Parçaları birleştirilen bardaklar delil oldu

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#ANKARA#Onur Şener#Cinayet
Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme... Parçaları birleştirilen bardaklar delil oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 13:36

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in (45) sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürüldüğü kavgada kullanılan suç aleti 2 bardak, üzerinde sanıkların parmak izi bulunan kırık cam parçaları birleştirilerek dosyaya delil olarak girdi. 3'üncü bardağın ise tuzla buz olduğu için birleştirilemediği öğrenildi.

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Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı.

İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken, Gözde G. ile Jale E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 sanık hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile hazırlanan iddianame Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme... Parçaları birleştirilen bardaklar delil oldu

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CAM KIRIKLARI BİRLEŞTİRİLDİ

İddianameye göre; soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda cam kırığı bulundu. Uzman polislerce toplanan bardak parçaları, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi. Uzmanlarca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil dosyaya girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardağın ise tuzla buz olduğu için bütün haline getirilemediği öğrenildi.

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Bir araya getirilen parçalarda sanıklardan Ali Gündüz ve Semih Soyalp’in parmak izi ile Onur Şener’in DNA’sı bulundu. İlker Karakaş'ın parmak izi ise, Şener’in başına vurduğunda tuzla buz olan bardak bir araya getirilemediği için tespit edilemedi. Adli Tıp Kurumu raporunda da Şener’in baş bölgesinden 5 derin kesi olduğu belirlendi.

Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni gelişme... Parçaları birleştirilen bardaklar delil oldu

Soruşturmayı yürüten savcı, bu tespitlerin ardından sanıkların olay sırasında birlikte hareket ettiklerine dikkat çekti. Savcı, "Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak tüm sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar, 25 Ocak 2023'te Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

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#ANKARA#Onur Şener#Cinayet

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