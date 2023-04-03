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İsteğe bağlı yüz yüze başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Üniversite#Eğitim#Yüz Yüze
İsteğe bağlı yüz yüze başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Üniversitelerde isteyen öğrenciler için yüz yüze eğitim bugün başlıyor.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından son yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrenciler, devam şartı aranmadan yüz yüze eğitim görebilecek. Bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan eğitim yöntemiyle çevrimiçi yapılacak. Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına ise, üniversitelerin yetkili kurulları karar verecek.

 

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#Üniversite#Eğitim#Yüz Yüze

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