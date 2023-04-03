İsteğe bağlı yüz yüze başlıyor

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından son yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrenciler, devam şartı aranmadan yüz yüze eğitim görebilecek. Bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan eğitim yöntemiyle çevrimiçi yapılacak. Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına ise, üniversitelerin yetkili kurulları karar verecek.