İşte yeni yerli pasaportlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada hazırlıkları yürütülen yerli ve milli e-pasaportlara ilişkin, “Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkânları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk” demiş, yeni pasaportların ağustos ayı itibarıyla verilmeye başlanacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tasarım çalışmaları ve pilot üretimi başarıyla tamamlanan yerli pasaportun seri üretiminde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki yerli üretim e-pasaport ile yeni e-sürücü belgesi ve e-mavi kartların tanıtım toplantısına katılan Bakan Soylu, özetle şu bilgileri verdi:

ÜRETİM AĞUSTOSTA

“Çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle Avrupa’daki birçok ülke eski pasaportlara geri döndü. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün çalışmasıyla, yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimi başarıyla tamamladık. Seri üretim için son aşamadayız. İnşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üreteceğiz. Ayrıca, daha önce 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor.”

KIZ KULESİ DE VAR EFES DE SÜMELA DA

Özgün bir tasarıma sahip olan yeni e-pasaportun her sayfasında Türkiye’nin farklı şehirlerinin tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle bitkilerine ait görseller yer alacak. Sayfalarda Kız Kulesi, Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Hattuşaş, Ayasofya Camisi, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Amasya evleri, Diyarbakır surları, 1915 Çanakkale Köprüsü ve TBMM gibi görseller olacak.

‘TURKEY’ GİTTİ ‘TÜRKİYE’ GELDİ

Eski pasaportlardaki İngilizce ‘Republic of Turkey’ ifadesi yerine artık ‘Republic of Türkiye-Türkiye Cumhuriyeti’ kullanılacak. Ulusal ve uluslararası mecrada ülkenin çatı markası olarak kabul edilen ‘Türkiye’ ifadesi, ihraç ürünlerde de ‘Made in Turkey’ yerine ‘Made in Türkiye’ olarak kullanılmaya başlanmıştı.

MAVİ KART VE EHLİYETLER DE DEĞİŞİYOR

Sürücü belgesi ve mavi kartlar da yenilenecek. Bakan Soylu bu yenilikleri şöyle anlattı:

ÜST DÜZEY GÜVENLİK: Yeni sürücü belgelerinde de temassız çip kullanılarak güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

ÇİFT FOTOĞRAF: Pasaportlarda olduğu gibi ‘Türkiye’ yazılacak. Mevcut ehliyette tek fotoğraf varken, yeni ehliyette güvenlik açısından çift pencere, yani çift fotoğraf kullanılacak.

TOGG LOGOSU: Ehliyette yer alan otomobil logosu da ‘TOGG’ olacak.

SÜRELERİ BİTİNCE: Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda değil, süreleri bittiği anda değiştirilebilir. Yeni mavi kartlar da temassız çipe sahip, yüksek güvenlikli olacak.