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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan faiz mesajıMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı#Merkez Bankası
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Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
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Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
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HABERLERGündem Haberleri

2018 milletvekili seçim sonuçları belli oldu... İşte partilerin milletvekili listeleri

#Secim2018#Milletvekili Tam Liste#Tbmm
2018 milletvekili seçim sonuçları belli oldu... İşte partilerin milletvekili listeleri

24 Haziran seçim sonuçları ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisine girecek olan 600 milletvekilinin listesi de belli oldu. YSK tarafından henüz resmi açıklama yapılmadığı için kesin olmayan seçim sonuçları olarak belirlenen listede, AA'nın son verilerine göre AK Parti'yi 293, CHP'yi 146, HDP'yi 67, MHP'yi 50, İYİ Parti'yi ise 44 milletvekili temsil edecek. İşte, 24 Haziran kesin olmaya seçim sonuçları bilgisine göre 600 milletvekilinin illere göre dağılımı

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27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek. Yeni dönemde TBMM’de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:

ADANA

AK PARTİ
1- Jülide Sarıeroğlu
2- Tamer Dağlı
3- Mehmet Şükrü Erdinç
4- Ahmet Zenbilci
5- Abdullah Doğru

MHP
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy

2018 milletvekili seçim sonuçları belli oldu... İşte partilerin milletvekili listeleri



CHP
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP
1- Tülay Hatımoğulları Oruç
2- Kemal Peköz

Rekor o ilçeden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradıRekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

ADIYAMAN

AK PARTİ
1- Ahmet Aydın
2- İbrahim Halil Fırat
3- Muhammed Fatih Toprak
4- Yakup Taş

CHP
1- Abdurrahman Tutdere

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın balkon konuşması: Bu seçimin galibi demokrasidirCumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması: Bu seçimin galibi demokrasidir

AFYONKARAHİSAR

AK PARTİ
1- Veysel Eroğlu
2- Ali Özkaya
3- İbrahim Yurdunuseven

Son dakika: İsmail Küçükkaya: İnce bana adam kazandı mesajı attıSon dakika: İsmail Küçükkaya: İnce bana 'adam kazandı' mesajı attı

MHP
1- Mehmet Taytak
CHP
1- Burcu Köksal

İYİ Parti
1- Gültekin Uysal

AĞRI

AK PARTİ
1- Ekrem Çelebi

HDP
1- Berdan Öztürk
2- Dirayet Dilan Taşdemir
3- Abdullah Koç

Muharrem İnce partisinden fazla oy aldı... 31 ilde oyları arttırdıMuharrem İnce partisinden fazla oy aldı... 31 ilde oyları arttırdı

AMASYA

AK PARTİ
1- Mustafa Levent Karahocagil
2- Hasan Çilez

CHP
1- Mustafa Tuncer 

YSK Başkanı Güven: Erdoğan, oyların salt çoğunluğunu aldıYSK Başkanı Güven: Erdoğan, oyların salt çoğunluğunu aldı

ANKARA 1. Bölge

AK PARTİ
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan

2018 milletvekili seçim sonuçları belli oldu... İşte partilerin milletvekili listeleri


MHP
1- Mevlüt Karakaya

CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral

HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir

Mehmet Şimşekten ilk dolar yorumuMehmet Şimşek'ten ilk dolar yorumu

ANKARA 2. Bölge

AK PARTİ
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız

Dünya izledi... Dış basın Türkiye’nin seçimini dakika dakika takip ettiDünya izledi... Dış basın Türkiye’nin seçimini dakika dakika takip etti


MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay

CHP
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti
1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

AK PARTİ
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan

CHP, 41 yıl sonra o ilden milletvekili çıkardıCHP, 41 yıl sonra o ilden milletvekili çıkardı

MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal

CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş

İlk turda zafer... AK Parti Meclis’te oy kaybetti, Büyükşehirleri koruduİlk turda zafer... AK Parti Meclis’te oy kaybetti, Büyükşehirleri korudu

ANTALYA

AK PARTİ
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Sena Nur Çelik
4- İbrahim Aydın
5- Atay Uslu
6- Kemal Çelik

Mecliste kilit MHPMeclis'te kilit MHP

MHP
1- Abdurrahman Başkan

CHP
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Aydın Özer
5- Cavit Arı

İyi Parti
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
3- Tuba Vural Çokal

HDP
1- Kemal Bülbül

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ARTVİN

AK PARTİ
1- Ertunç Erkan Balta

Temel Karamollaoğlunun sandığından şaşkına çeviren sonuçTemel Karamollaoğlu'nun sandığından şaşkına çeviren sonuç

CHP
1- Uğur Bayraktutan

AYDIN

AK PARTİ
1- Mustafa Savaş
2- Bekir Kuvvet Erim
3- Metin Yavuz

MHP
1- Deniz Depboylu

CHP
1- Bülent Tezcan
2- Hüseyin Yıldız
3- Süleyman Bülbül

İYİ Parti
1- Aydın Adnan Sezgin

HDP doğuda düştü batıda yükseldiHDP doğuda düştü batıda yükseldi

BALIKESİR

AK PARTİ
1- Adil Çelik
2- Belgin Uygur
3- Yavuz Subaşı
4- Mustafa Canbey
5- Pakize Mutlu Aydemir

CHP
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin

İYİ Parti
1- İsmail Ok

Başbakan Yıldırım seçimi böyle takip ettiBaşbakan Yıldırım seçimi böyle takip etti

BİLECİK

AK PARTİ
1- Selim Yağcı

CHP
1- Yaşar Tüzün

Baykal TBMMnin en yaşlı üyesi sıfatıyla ilk oturumu yönetecekBaykal TBMM'nin en yaşlı üyesi sıfatıyla ilk oturumu yönetecek

BİNGÖL

AK PARTİ
1- Cevdet Yılmaz
2- Feyzi Berdibek

HDP
1- Erdal Aydemir

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Aldığı oy topladığı imzanın gerisinde kaldıAldığı oy topladığı imzanın gerisinde kaldı

BİTLİS

AK Parti
1- Cemal Taşar
2- Vahit Kiler

HDP
1- Mahmut Celadet Gaydalı

BOLU

AK PARTİ
1- Arzu Aydın
2- Fehmi Küpçü

CHP
1- Tanju Özcan

CHP 38 ilde vekil sayısını korudu, 25 ilden ise çıkaramadıCHP 38 ilde vekil sayısını korudu, 25 ilden ise çıkaramadı

BURDUR

AK PARTİ
1- Bayram Özçelik
2- Yasin Uğur

CHP
1- Mehmet Göker

23 ilde denge değişmedi23 ilde denge değişmedi

BURSA 1. Bölge

AK PARTİ
1- Hakan Çavuşoğlu
2- Mustafa Esgin
3- Refik Özen
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Ahmet Kılıç

MHP
1- İsmet Büyükataman

CHP
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İYİ Parti
1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. Bölge

AK PARTİ
1- Efkan Ala
2- Osman Mesten
3- Vildan Yılmaz Gürel
4- Zafer Işık
5- Muhammet Müfit Aydın
6- Atilla Ödünç

MHP
1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

CHP
1- Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan

İYİ Parti
1- Ahmet Kamil Erozan

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CHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildiCHP milletvekillerinin yarısı yeniden seçildi

ÇANAKKALE

AK PARTİ
1- Bülent Turan
2- Jülide İskenderoğlu

CHP
1- Muharrem Erkek
2- Özgür Ceylan

ÇANKIRI

AK PARTİ
1- Muhammet Emin Akbaşoğlu
2- Salim Çivitcioğlu

ÇORUM

AK PARTİ
1- Ahmet Sami Ceylan
2- Oğuzhan Kaya
3- Erol Kavuncu

CHP
1- Tufan Köse

MHPnin milletvekili sayısı arttı... 12 yeni ilde vekil çıkardıMHP'nin milletvekili sayısı arttı... 12 yeni ilde vekil çıkardı

DENİZLİ

AK PARTİ
1- Cahit Özkan
2- Şahin Tin
3- Ahmet Yıldız
4- Nilgün Ök

CHP
1- Gülizar Biçer Karaca
2- Kazım Arslan
3- Haşim Teoman Sancar

İYİ Parti
1- Yasin Öztürk

İYİ Partide hayal kırıklığıİYİ Parti'de hayal kırıklığı

DİYARBAKIR

AK PARTİ
1- Mehmet Mehdi Eker
2- Ebubekir Bal
3- Oya Eronat

HDP
1- Adnan Selçuk Mızraklı
2- Salihe Aydeniz
3- İmam Taşçıer
4- Remziye Tosun
5- Hişyar Özsoy
6- Semra Güzel
7- Garo Paylan
8- Dersim Dağ
9- Musa Farisoğulları

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Devlet Bahçeli: Şaşkına döndülerDevlet Bahçeli: Şaşkına döndüler

EDİRNE

AK PARTİ
1- Fatma Aksal

CHP
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdin Bircan

İYİ Parti
1- Orhan Çakırlar

ELAZIĞ

AK PARTİ
1- Metin Bulut
2- Sermin Balık
3- Zülfü Tolga Ağar
4- Zülfü Demirbağ

CHP
1- Gürsel Erol

SP, CHP listesinden Meclis’eSP, CHP listesinden Meclis’e

ERZİNCAN

AK PARTİ
1- Süleyman Karaman
2- Burhan Çakır

ERZURUM

AK PARTİ
1- Recep Akdağ
2- Zehra Taşkesenlioğlu
3- Selami Altınok
4- İbrahim Aydemir

MHP
1- Kamil Aydın

İYİ Parti
1- Muhammet Naci Cinisli

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlundan ilk açıklamaSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

ESKİŞEHİR

AK PARTİ
1- Nabi Avcı
2- Harun Karacan
3- Emine Nur Günay

MHP
1- Metin Nurullah Sazak

CHP
1- Utku Çakırözer
2- Jale Nur Süllü

İYİ Parti
1- Arslan Kabukcuoğlu

Sandık renkleriSandık renkleri

GAZİANTEP

AK PARTİ
1- Abdulhamit Gül
2- Ahmet Uzer
3- Mehmet Erdoğan
4- Abdullah Nejat Koçer
5- Derya Bakbak
6- Ali Şahin
7- Müslüm Yüksel
8- Mehmet Sait Kirazoğlu

MHP
1- Ali Muhittin Taşdoğan
2- Sermet Atay

CHP
1- Bayram Yılmazkaya
2- İrfan Kaplan

İYİ Parti
1- İmam Hüseyin Filiz
HDP
1- Mahmut Toğrul

Saadetin oyları CHPye yaradı... CHP, 11 ilde yıllar sonra vekil çıkardıSaadet'in oyları CHP'ye yaradı... CHP, 11 ilde yıllar sonra vekil çıkardı

GİRESUN

AK PARTİ
1- Cemal Öztürk
2- Kadir Aydın
3- Sabri Öztürk

CHP
1- Necati Tığlı

GÜMÜŞHANE

AK PARTİ
1- Hacı Osman Akgül
2- Cihan Pektaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu yine o ilden aldıCumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu yine o ilden aldı

HAKKARİ

HDP
1- Leyla Güven
2- Sait Dede
3- Özgür Zeydanoğlu

HATAY

AK PARTİ
1- Hacı Bayram Türkoğlu
2- Hüseyin Yayman
3- Abdulkadir Özel
4- Hüseyin Şanverdi

MHP
1- Lütfi Kaşıkçı
2- İbrahim Gül

CHP
1- Mehmet Güzelmansur
2- Suzan Şahin
3- Serkan Topal
4- İsmet Tokdemir

HDP
1- Barış Atay Mengüllüoğlu

Erdoğan partisinden 10 puan yüksek aldıErdoğan partisinden 10 puan yüksek aldı

ISPARTA

AK PARTİ
1- Süreyya Sadi Bilgiç
2- Recep Özel
3- Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti
1- Aylin Cesur

MERSİN

AK PARTİ
1- Lütfi Elvan
2- Ali Cumhur Taşkın
3- Zeynep Gül Yılmaz
4- Hacı Özkan

MHP
1-Olcay Kılavuz
2-Baki Şimşek

CHP
1- Cengiz Gökçel
2- Alpay Antmen
3- Ali Mahir Başarır

İYİ Parti
1- Behiç Çelik
2- Zeki Hakan Sıdalı

HDP
1- Fatma Kurtulan
2- Rıdvan Turan

Kaç ilde hangi aday önde bitirdiKaç ilde hangi aday önde bitirdi?

İSTANBUL 1. Bölge

AK PARTİ
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter

CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge

AK PARTİ
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan Kalsın
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat

MHP
1- Celal Adan
2- Cemal Çetin

CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker

İYİ Parti
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker

HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge

AK PARTİ
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6- Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil

MHP
1- Feti Yıldız
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem

CHP
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz

HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm

Atatürk Havalimanında seçim sonuçları belli olduAtatürk Havalimanı'nda seçim sonuçları belli oldu

İZMİR 1. Bölge
AK PARTİ
1- Binali Yıldırım
2- Mahmut Atilla Kaya
3- Ceyda Bölünmez Çankırı
4- Cemal Bekle

MHP
1- Hasan Kalyoncu

CHP
1- Ahmet Tuncay Özkan
2- Murat Bakan
3- Özcan Purçu
4- Kani Beko
5- Mehmet Ali Çelebi
6- Tacettin Bayır
7- Ednan Arslan

İYİ Parti
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

HDP
1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2. Bölge

AK PARTİ
1- Hamza Dağ
2- Fehmi Alpay Özalan
3- Necip Nasır
4- Yaşar Kırkpınar

MHP
1- Tamer Osmanağaoğlu

CHP
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2- Selin Sayek Böke
3- Kamil Okyay Sındır
4- Atila Sertel
5- Sevda Erdan Kılıç
6- Mahir Polat
7- Bedri Serter

İYİ Parti
1- Aytun Çıray

HDP
1- Murat Çepni

İzmirde Muharrem İnce en çok oyu Karşıyaka’dan, Erdoğan Kiraz’dan aldıİzmir'de Muharrem İnce en çok oyu Karşıyaka’dan, Erdoğan Kiraz’dan aldı

KARS

AK PARTİ
1- Ahmet Arslan
2- Yunus Kılıç

HDP
1- Ayhan Bilgen

Çanakkalede 4 milletvekilini AK Parti ve CHP paylaştıÇanakkale'de 4 milletvekilini AK Parti ve CHP paylaştı

KASTAMONU

AK PARTİ
1- Hakkı Köylü
2- Metin Çelik
CHP
1- Hasan Baltacı

KAYSERİ

AK PARTİ
1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah Karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis

MHP
1- İsmail Özdemir
2- Mustafa Baki Ersoy

CHP
1- Çetin Arık

İYİ Parti
1- Dursun Ataş

Helikopterlerin oy seferiHelikopterlerin oy seferi

KIRKLARELİ

AK PARTİ
1- Selahattin Minsolmaz

CHP
1- Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR

AK PARTİ
1- Mustafa Kendirli

CHP
1- Metin İlhan

BBP Genel Başkanı Destici: Bu zafer, Türk milletinin zaferidirBBP Genel Başkanı Destici: Bu zafer, Türk milletinin zaferidir

KOCAELİ

AK PARTİ
1- Fikri Işık
2- İlyas Şeker
3- Radiye Sezer Katırcıoğlu
4- Mehmet Akif Yılmaz
5- Sami Çakır
6- Cemil Yaman
7- Emine Zeybek

MHP
1- Saffet Sancaklı

CHP
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan

İYİ Parti
1- Lütfü Türkkan

HDP
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

Bayburt’ta tek milletvekilini AK Parti aldıBayburt’ta tek milletvekilini AK Parti aldı

KONYA

AK PARTİ
1- Ahmet Sorgun
2- Tahir Akyürek
3- Orhan Erdem
4- Leyla Şahin Usta
5- Ziya Altunyaldız
6- Hacı Ahmet Özdemir
7- Gülay Samancı
8- Abdullah Ağralı
9- Selman Özboyacı
10- Halil Etyemez

MHP
1- Mustafa Kalaycı
2- Esin Kara

CHP
1- Abdullatif Şener
2- Abdulkadir Karaduman

İYİ Parti
1- Fahrettin Yokuş

İstanbulda Erdoğana en büyük destek o ilçedenİstanbul'da Erdoğan'a en büyük destek o ilçeden

KÜTAHYA

AK PARTİ
1- Ahmet Tan
2- İshak Gazel
3- Ceyda Çetin Erenler

MHP
1- Ahmet Erbaş

CHP
1- Ali Fazıl Kasap

Sandık boykotunu bitiren Kuşu beldesi Erdoğan’a oy verdiSandık boykotunu bitiren Kuşu beldesi Erdoğan’a oy verdi

MALATYA

AK PARTİ
1- Bülent Tüfenkci
2- Öznur Çalık
3- Ahmet Çakır
4- Hakan Kahtalı

MHP
1- Mehmet Celal Fendoğlu

CHP
1- Veli Ağbaba

MANİSA

AK PARTİ
1- Murat Baybatur
2- Uğur Aydemir
3- İsmail Bilen
4- Semra Kaplan Kıvırcık
5- Mehmet Ali Özkan

MHP
1- Erkan Akçay

CHP
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen

İYİ Parti
1- Tamer Akkal

Rize, Konya ve Çankırı...Rize, Konya ve Çankırı...

KAHRAMANMARAŞ

AK PARTİ
1- Mahir Ünal
2- Ahmet Özdemir
3- Celalettin Güvenç
4- İmran Kılıç
5- Mehmet Cihat Sezal
6- Habibe Öçal

MHP
1- Sefer Aycan

İYİ Parti
1- Faruk Atlı

HDP, Hakkari’de 3 milletvekilinin tamamını aldıHDP, Hakkari’de 3 milletvekilinin tamamını aldı

MARDİN

AK PARTİ
1- Şeyhmus Dinçel
2- Cengiz Demirkaya

HDP
1- Mithat Sancar
2- Pero Dundar
3- Tuma Çelik
4- Ebrü Günay

MUĞLA

AK PARTİ
1- Mehmet Yavuz Demir
2- Yelda Erol Gökcan

CHP
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Girgin

İYİ Parti
1- Metin Ergun

AK Parti İzmir’de milletvekili sayısını korudu... Erdoğan İzmirde partisinden fazla oy aldıAK Parti İzmir’de milletvekili sayısını korudu... Erdoğan İzmir'de partisinden fazla oy aldı

MUŞ

AK PARTİ
1- Mehmet Emin Şimşek
2- Abdulselam Er

HDP
1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
2- Mensur Işık

NEVŞEHİR

AK PARTİ
1- Mustafa Açıkgöz
2- Yücel Menekşe

CHP
1- Faruk Sarıaslan

NİĞDE

AK PARTİ
1- Yavuz Ergun
2- Selim Gültekin

CHP
1- Ömer Fethi Gürer

ORDU

AK PARTİ
1- Şenel Yediyıldız
2- Ergün Taşcı
3- Metin Gündoğdu

MHP
1- Cemal Enginyurt

CHP
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel

RİZE

AK PARTİ
1- Hayati Yazıcı
2- Osman Aşkın Bak
3- Muhammed Avcı

SAKARYA

AK PARTİ
1- Ali İhsan Yavuz
2- Recep Uncuoğlu
3- Kenan Sofuoğlu
4- Çiğdem Erdoğan Atabek

MHP
1- Muhammed Levent Bülbül

CHP
1- Engin Özkoç

İYİ Parti
1- Ümit Dikbayır

SAMSUN
AK PARTİ
1- Ahmet Demircan
2- Yusuf Ziya Yılmaz
3- Çiğdem Karaaslan
4- Fuat Köktaş
5- Orhan Kırcalı

MHP
1- Erhan Usta

CHP
1- Kemal Zeybek
2- Neslihan Hancıoğlu

İYİ Parti
1- Bedri Yaşar

SİİRT

AK PARTİ
1- Osman Ören

HDP
1- Meral Danış Beştaş
2- Sıdık Taş

SİNOP

AK PARTİ
1- Nazım Maviş

CHP
1- Barış Karadeniz

SİVAS

AK PARTİ
1- İsmet Yılmaz
2- Mehmet Habib Soluk
3- Semiha Ekinci

MHP
1- Ahmet Özyürek

CHP
1- Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ

AK PARTİ
1- Mustafa Şentop
2- Mustafa Yel
3- Çiğdem Koncagül

CHP
1- Faik Öztrak
2- İlhami Özcan Aygun
3- Candan Yüceer

İYİ Parti
1- Enez Kaplan

TOKAT

AK PARTİ
1- Yusuf Beyazıt
2- Mustafa Arslan
3- Özlem Zengin

MHP
1- Yücel Bulut

CHP
1- Kadim Durmaz

TRABZON

AK PARTİ
1- Muhammet Balta
2- Adnan Günnar
3- Bahar Ayvazoğlu
4- Salih Cora

CHP
1- Ahmet Kaya

İYİ Parti
1- Hüseyin Örs

TUNCELİ

CHP
1- Polat Şaroğlu

HDP
1- Alican Önlü

ŞANLIURFA

AK PARTİ
1- Ahmet Eşref Fakıbaba
2- Mehmet Kasım Gülpınar
3- Halil Özcan
4- Zemzem Gülender Açanal
5- Mehmet Ali Cevheri
6- İbrahim Halil Yıldız
7- Halil Özşavlı
8- Ahmet Akay

MHP
1- İbrahim Özyavuz

CHP
1- Aziz Aydınlık

HDP
1- Nimetullah Erdoğmuş
2- Ayşe Sürücü
3- Nusrettin Maçin
4- Ömer Öcalan

UŞAK

AK PARTİ
1- Mehmet Altay
2- İsmail Güneş

CHP
1- Özkan Yalım

VAN

AK PARTİ
1- Osman Nuri Gülaçar
2- İrfan Kartal
3- Abdulahat Arvas

HDP
1- Sezai Temelli
2- Bedia Özgökçe Ertan
3- Murat Sarısaç
4- Muazzez Orhan
5- Tayip Temel

YOZGAT

AK PARTİ
1- Bekir Bozdağ
2- Yusuf Başer

MHP
1- İbrahim Ethem Sadef

CHP
1- Ali Keven

ZONGULDAK

AK PARTİ
1- Polat Türkmen
2- Ahmet Çolakoğlu
3- Hamdi Uçar;

CHP
1- Ünal Demirtaş
2- Deniz Yavuzyılmaz

AKSARAY

AK PARTİ
1- İlknur İnceöz
2- Cengiz Aydoğdu

MHP
1- Ramazan Kaşlı

İYİ Parti
1- Ayhan Erel

BAYBURT

AK PARTİ
1- Fetani Battal

KARAMAN

AK PARTİ
1- Recep Şeker
2- Selman Oğuzhan Eser

CHP
1- İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE

AK PARTİ
1- Ramazan Can

MHP
1- Halil Öztürk

CHP
1- Ahmet Önal

BATMAN

AK PARTİ
1- Ziver Özdemir

HDP
1- Feleknas Uca
2- Necdet İpekyüz
3- Ayşe Acar Başaran
4- Mehmet Ruştu Tiryaki

ŞIRNAK

AK PARTİ
1- Rizgin Birlik

HDP
1- Hasan Özgüneş
2- Nuran İmir
3- Hüseyin Kaçmaz

BARTIN

AK PARTİ
1- Yılmaz Tunç

CHP
1- Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

AK PARTİ
1- Orhan Atalay

CHP
1- Öztürk Yılmaz

IĞDIR

MHP
1- Yaşar Karadağ

HDP
1- Habip Eksik

YALOVA

AK PARTİ

1- Ahmet Büyükgümüş
2- Meliha Akyol

CHP
1- Özcan Özel

KARABÜK

AK PARTİ
1- Cumhur Ünal
2- Niyazi Güneş

CHP
1- Hüseyin Avni Aksoy

KİLİS

AK PARTİ
1- Mustafa Hilmi Dülger
2- Ahmet Salih Dal

OSMANİYE

AK PARTİ
1- Mücahit Durmuşoğlu
2- İsmail Kaya

MHP
1- Devlet Bahçeli

CHP
1- Baha Ünlü

DÜZCE

AK PARTİ
1- Fahri Çakır
2- Ayşe Keşir

MHP
1- Ümit Yılmaz

 

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