İşte sosyal medya teklifi: Kapatma yok, yaptırım var

İlk etapta Adalet Komisyonu’nda tartışılacak 9 maddelik düzenlemenin ay sonuna kadar yasalaşması planlanıyor. AK Parti’nin MHP ile sunduğu tekliften öne çıkanlar şöyle:

- Sosyal medya şirketlerinin temsilcileri Türk vatandaşı olacak. Bu şirketler temsilci bulundurmazsa 5 aşamalı yaptırım uygulanacak.

- Yaptırımlar arasında, 10 milyon TL’den başlayıp 30 milyona varan para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma da var.

- 1 milyondan fazla üyesi olan sosyal medya şirketleri, kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliği gerekçesiyle, kendisine yapılacak başvurulara en geç 48 saat içinde yanıt vermek zorunda olacak. Olumsuz cevap durumunda, gerekçe de başvurucuya bildirilecek.

- Bu şirketlerin Türkiye’deki kullanıcı verilerini, Türkiye’de barındırma zorunluluğu olacak. Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen bir içeriği çıkarmayan bir sosyal medya şirketi, doğan zararlardan sorumlu olacak.

İÇERİK ÇIKARMA

- Çocukların cinsel istismarı, fuhuş, kumar ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma gibi suç unsuru oluşturan paylaşımlarda erişim engellemenin yanı sıra artık içerik çıkarılması yaptırımı da uygulanabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, düzenlemeyle ilgili özetle şunları kaydetti: “Özel hayatın gizliliği ile ilgili ihlallere bir yaptırım gerekiyor. Sosyal medyadaki hakarete, küfüre son vermeyi arzu ediyoruz. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriyoruz. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Özgürlükler ve haklar arasında zor bir terazi. Bunu iyi kurduğumuzu düşünüyoruz.”