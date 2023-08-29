×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İşte öğrenciye vergisiz telefon planı

Güncelleme Tarihi:

#Öğrenci#Cep Telefonu#Vergisiz
İşte öğrenciye vergisiz telefon planı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 07:00

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını Hürriyet'e anlattı.

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu gençlere vergisiz cep telefonuna ilişkin şu bilgileri verdi: “ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

HANGİ MARKALAR

Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğrenci#Cep Telefonu#Vergisiz

BAKMADAN GEÇME!