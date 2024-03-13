İşte Hakan Bayrakçı'nın 31 Mart yerel seçim anket sonuçları

Haberin Devamı

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin son anketin sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı şunları söyledi:

ERZURUM

Erzurum'da rekor var. AK Parti Adayı Mehmet Sekmen yüzde 70 civarı rekor oyla seçilecek tekrar. İYİ Parti 8,8, DEM Parti 8,8, CHP 8,6 oy alacak.

AYDIN

Aydın'da Özlem Çerçioğlu yüzde 50 ile önde. Düşse de yüzde 48'lere düşer. AK Parti'nin Aday Mustafa Savaş ise yüzde 32 civarında. DEM Parti 6,6, İYİ Parti ise 5,3 alacak.

SAMSUN

Haberin Devamı

Samsun'da AK Parti yüzde 50 oy oranıyla önde. Samsun'da ilginç olan yüzde 21 İYİ Parti, CHP yüzde 19 oy oranı alıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'de AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 59,9 ile önde. CHP'nin oy oranı ise 29,6. İYİ Parti Kocaeli'de yüzde 6,6 alıyor.

BOLU

CHP Mayıs seçimlerinde Bolu'da yüzde 23 oy aldı. CHP'nin Adayı Tanju Özcan yüzde 56,2 oy alacak. AK Parti'ni oy oranı ise yüzde 29,1. İYİ Parti seçmeni direkt Tanju Özcan'a vermiş.

MANİSA

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar kafa kafaydı. MHP'nin Adayı Cengiz Ergün'ün oy oranı yüzde 48,2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 35,1. İYİ Parti 3. parti durumunda. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 7,9. Türkiye genelinde de İYİ Parti 3. parti olacaktır.

MUĞLA

Haberin Devamı

Muğla'da Kemal Kılıçdaroğlu çok oy almıştı. CHP'nin Adayı Ahmet Aras yüzde 38,9, AK Parti'nin Adayı Aydın Ayaydın yüzde 36,1. İYİ Parti'nin oy oranı 14,6, DEM Parti'nin oy oranı ise yüzde 7.

İSTANBUL'UN İLÇELERİ

Bağcılar'da AK Parti Adayı Abdullah Özdemir yüzde 61,1. Ciddi fark var. Başkanın başarısı olmasa bu fark çıkmaz. CHP Adayı Cem Kılıç'ın oy oranı yüzde 28,1. Bir şey dikkatimi çekti. Yüzde 1-2-3 fark etmeksizin Zafer Partisi görünüyor. Burası Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer oy aldığı bir yer değil ama yine de AK Parti Adayı oy oranını artırmış.

ÜSKÜDAR

Haberin Devamı

AK Parti Adayı Hilmi Türkmen yüzde 50,4, CHP Adayı Sinem Dedetaş yüzde 40,1, İYİ Parti yüzde 3,8, Y. Refah Partisi yüzde 2,4 oy alıyor. Geçen seçimde burası başabaş. Bu durum Hilmi Türkmen'in başarısı. Bu oy oranının içerisinde MHP'nin oy oranını da unutmamak lazım. İYİ Parti'nin de Y. Refah Partisi'nin de oy oranı bu değil. AK Parti ve CHP'ye oylar gitmiş. Bu fark 2 ay önce 17-18 puan fark vardı.

TUZLA

Tuzla'da AK Parti Adayı Şadi Yazıcı yüzde 48,5, CHP Adayı Eren Ali Bingöl yüzde 36,8, İYİ Parti Adayı Orhun Ertürkmen yüzde 9,6, Y. Refah Partisi Adayı İbrahim Gökay yüzde 2,6 oy alıyor.

Haberin Devamı

BAHÇELİEVLER

Burada son seçim kafa kafaya bitti. Bu tablo Hakan beyin başarısı. AK Parti Adayı Hakan Bahadır yüzde 55,3, CHP Adayı Emine Gülizar Emecan yüzde 30,9, İYİ Parti Adayı Tugay Çapun, Y. Refah Partisi Adayı Metin Türk yüzde 2,4, Zafer Partisi Adayı Öztürk yüzde 1,7 oy alıyor.

PENDİK

AK Parti Adayı Ahmet Cin yüzde 56,3, CHP Adayı Süleyman Tarık Balyalı yüzde 32,9, İYİ Parti Adayı Süleyman Turan yüzde 7, Y. Refah Partisi yüzde 2,5 oy alıyor.