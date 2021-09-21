Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
En yetkili kurum uyardı... Aşılarla ilgili sosyal medyayı dinlemeyin Aşı olabilmek bir hediyeEn yetkili kurum uyardı... 'Aşılarla ilgili sosyal medyayı dinlemeyin! Aşı olabilmek bir hediye'#Koronavirüs
102 fanatik Yahudiden Mescid-i Aksaya baskın102 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın#Mescid-İ Aksa
Mustafa Sarıgülden Cumhur İttifakı sorusuna yanıtMustafa Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' sorusuna yanıt#Mustafa Sarıgül
İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası varİşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!#TEKNOFEST 2021
Denizlispor, Görkem Canın sözleşmesini feshettiDenizlispor, Görkem Can'ın sözleşmesini feshetti#Denizlispor
Son Dakika: Bursasporda Özcan Bizati dönemiSon Dakika: Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi!#Bursaspor
Bakan Pakdemirli açıkladı Cumhuriyet rekoru kırıldıBakan Pakdemirli açıkladı! Cumhuriyet rekoru kırıldı#Tarım
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışmasının filmleri belirlendi58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması'nın filmleri belirlendi#Altın Portakal Film Festivali
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde incelemeİngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme#Turizm Sektörü
Harry ile Meghanın çocuklarına yok Beatricein kızına var: Unvanıyla doğduHarry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu#Prenses Beatrice Edoardo Mapelli Mozzi
HABERLERGündem Haberleri

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!

#TEKNOFEST 2021#TEKNOFEST#Teknofest İstanbul Festivali
İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var
Tuğba Öztürk

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. 6 gün boyunca birçok etkinliğin ve teknoloji yarışmasının düzenleneceği festival de genç mucitler de yerini aldı. İşte yakın geleceğin yeni Vecihi Hürkuşları yeni Selçuk Bayraktarları...

Haberin Devamı

Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST 2021 alanında birbirinden önemli projeler de yer alıyor. Kimi kazada vefat eden arkadaşları için proje geliştirdi kimi ise İHA-SİHA'lardan ilham alıp kendi 'yerli ve milli yazılım'ını oluşturdu... İşte onlardan sadece birkaçı...

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

"MESAFELİ TELEVİZYON"

16 yaşındaki Eray Alnıaçık ile 15 yaşındaki Ahmet Çağatay'ın çalışmaları "göz sağlığını korumak" için...Gaziantep'ten gelen öğrencilerin projelerinin isimleri ‘Mesafeli Televizyon’. Geliştirdikleri sistem; televizyona 1,5 metreden fazla yaklaşıldığında uyarı veriyor. Uyarının ardından da kendi kendine kapatan televizyon, uygun mesafenin sağlanmasından 5 saniye sonra tekrar açılıyor. Alnıaçık ve Çağatay, özellikle çocukları düşünerek bireylerin göz sağlıklarını korumaları için bu çalışmayı yürüttüklerini anlattılar. 

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

KESİNTİSİZ UÇUŞ İMKANI SAĞLAYAN İHA

Haberin Devamı

Mohammad Abdeh, 24 yaşında Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi. Muhammed Beşir Ercan da 24 yaşında Çukurova Üniversitesi’nde okuyor. TEKNOFEST’e Adana’dan katılıyor. ‘Savaşan İHA’ adıyla ‘drone kategorisi’nde yarışmaya katılıyor. Otonom olarak hareket edilen cihazları, 15 dakika kesintisiz uçuşa imkan sağlıyor. Uçuş esnasında gökyüzünde bulunan başka insansız hava araçlarını tespit ederek takip ediyor. 

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

KENDİ UÇAKLARINI ÜRETEN İKİ ÜNİVERSİTELİ 

Enis Taper ve Mustafa Özçelik 22 yaşında. Akranlar Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyor. Tamamen kendi ürettikleri uçaklarının en önemli özelliği, yüksek manevra özelliğine sahip olması. Yüksek rüzgarlara karşı stabil kalabilen uçakları, otonom nesne takibi ve tespiti yapabiliyor. Gökyüzünde tespit ettiklerini İHA’ları belirdikleri komutlara uygun şekilde takip edebiliyorlar. 

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM

Ezgi Topçu ve ekibi İstanbul Kültür Üniversite’sinde okuyor. TEKNOFEST’e 5 kişilik bir ekiple geldiler. Geliştirdikleri otonom hava aracı gökyüzünde bulunan diğer İHA’larla kilitlenip hedef belirleyebiliyor. Projelerini geliştirdiklerini sürede yazılımı da dahil olmak üzere tamamen yerli ve milli olarak hazırlandılar. 

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

Haberin Devamı

ANADOLU LİSELİ GENÇLERİN ÇALIŞMASI: METEOR AVCISI

Ulaş Aksoy ve ekibi Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyor. Geliştirdikleri cihazı adı: MA26 Meteor Avcısı. İnsansız bir hava aracı olan cihaz meteor arıyor ve bulduğunda sesli ve görüntülü olarak uyarı veriyor. Bu proje ile anlık uçuş esnasında bile her zaman meteor bulabiliyorsunuz. Doğaya herhangi bir zarar vermemesi için de güneş paneli kullandılar.  

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

ÇİZGİ FİLM ÇALIŞMASI

16 yaşındaki Zahide Nuyan, Van Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyor. Kutup bölgesini esas aldığı çalışmasında yerli ve yabancı çizgi filmleri karşılaştırarak çocukların 'nasıl etkilediğini' gözlemledi. Bu çizgi filmlerde nasıl bilgilere yer verildiğine de dikkat ettiğini söyleyen Nuyan, yerli yapım çizgi filmlerde çocuklara daha detaylı ve doğru bilgilerinin verildiğini gözlemlemiş. Çalışmaları noktasında yerli ve yabancı çizgi filmlerinin arttırılması ve yabancı çizgi filmlerin değerlendirilmeden yayına alınmaması gerektiğini söylüyor. 

Haberin Devamı

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Firdevs Durak ve ekibi 17 yaşında Maltepe’de bir lisede okuyorlar. Görme engelli çocuklara yönelik portatif bir masa geliştirdiler. Düzgün bir şekilde beslenme alışkanlıkları oluşsun diye bu projeye başlamışlar. Kabartma sistemi ile yedikleri ürünleri tanıyorlar. Eğer besinlerde hata yaparlarsa da masa, uyarıda bulunarak doğrusunu söylüyor. 

İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası var

TRAFİK KAZASINDA VEFAT EDEN ARKADAŞLARI İÇİN GELİŞTİRDİLER

Haberin Devamı

Ceren İnanç ve Elif Rukiye Aklan, Ataköy’de bir ortaokulunda okuyorlar ve henüz 11 yaşındalar. Geliştirdikleri proje, güneş enerjisinden yararlanarak çalışıyor. Led'lerden oluşturdukları yelek, günlük hayatımızın her noktasında kullanılabiliyor. Özellikle gece yürüyüşe çıktıklarında insanların görülebilir olmasını sağlıyor ve trafikte oluşabilecek kazalara karşı kişiyi koruyor. İkilinin bu çalışmaya başlamasının sebebi ise Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nden arkadaşları 19 yaşındaki Umut Ahmet Gündüz’ün, gece antrenmandan dönerken bir sürücü tarafından fark edilemeyerek, kazaya uğrayıp vefat etmesi... Ceren ve Elif Rukiye’de bu acı olay üzerine projelerini geliştirdiklerini anlattı.

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul başladı

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST 2021#TEKNOFEST#Teknofest İstanbul Festivali