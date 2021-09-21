İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!

Haberin Devamı

Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST 2021 alanında birbirinden önemli projeler de yer alıyor. Kimi kazada vefat eden arkadaşları için proje geliştirdi kimi ise İHA-SİHA'lardan ilham alıp kendi 'yerli ve milli yazılım'ını oluşturdu... İşte onlardan sadece birkaçı...





"MESAFELİ TELEVİZYON"

16 yaşındaki Eray Alnıaçık ile 15 yaşındaki Ahmet Çağatay'ın çalışmaları "göz sağlığını korumak" için...Gaziantep'ten gelen öğrencilerin projelerinin isimleri ‘Mesafeli Televizyon’. Geliştirdikleri sistem; televizyona 1,5 metreden fazla yaklaşıldığında uyarı veriyor. Uyarının ardından da kendi kendine kapatan televizyon, uygun mesafenin sağlanmasından 5 saniye sonra tekrar açılıyor. Alnıaçık ve Çağatay, özellikle çocukları düşünerek bireylerin göz sağlıklarını korumaları için bu çalışmayı yürüttüklerini anlattılar.



KESİNTİSİZ UÇUŞ İMKANI SAĞLAYAN İHA

Haberin Devamı

Mohammad Abdeh, 24 yaşında Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi. Muhammed Beşir Ercan da 24 yaşında Çukurova Üniversitesi’nde okuyor. TEKNOFEST’e Adana’dan katılıyor. ‘Savaşan İHA’ adıyla ‘drone kategorisi’nde yarışmaya katılıyor. Otonom olarak hareket edilen cihazları, 15 dakika kesintisiz uçuşa imkan sağlıyor. Uçuş esnasında gökyüzünde bulunan başka insansız hava araçlarını tespit ederek takip ediyor.



KENDİ UÇAKLARINI ÜRETEN İKİ ÜNİVERSİTELİ

Enis Taper ve Mustafa Özçelik 22 yaşında. Akranlar Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyor. Tamamen kendi ürettikleri uçaklarının en önemli özelliği, yüksek manevra özelliğine sahip olması. Yüksek rüzgarlara karşı stabil kalabilen uçakları, otonom nesne takibi ve tespiti yapabiliyor. Gökyüzünde tespit ettiklerini İHA’ları belirdikleri komutlara uygun şekilde takip edebiliyorlar.



TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM

Ezgi Topçu ve ekibi İstanbul Kültür Üniversite’sinde okuyor. TEKNOFEST’e 5 kişilik bir ekiple geldiler. Geliştirdikleri otonom hava aracı gökyüzünde bulunan diğer İHA’larla kilitlenip hedef belirleyebiliyor. Projelerini geliştirdiklerini sürede yazılımı da dahil olmak üzere tamamen yerli ve milli olarak hazırlandılar.





Haberin Devamı

ANADOLU LİSELİ GENÇLERİN ÇALIŞMASI: METEOR AVCISI

Ulaş Aksoy ve ekibi Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyor. Geliştirdikleri cihazı adı: MA26 Meteor Avcısı. İnsansız bir hava aracı olan cihaz meteor arıyor ve bulduğunda sesli ve görüntülü olarak uyarı veriyor. Bu proje ile anlık uçuş esnasında bile her zaman meteor bulabiliyorsunuz. Doğaya herhangi bir zarar vermemesi için de güneş paneli kullandılar.





ÇİZGİ FİLM ÇALIŞMASI

16 yaşındaki Zahide Nuyan, Van Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyor. Kutup bölgesini esas aldığı çalışmasında yerli ve yabancı çizgi filmleri karşılaştırarak çocukların 'nasıl etkilediğini' gözlemledi. Bu çizgi filmlerde nasıl bilgilere yer verildiğine de dikkat ettiğini söyleyen Nuyan, yerli yapım çizgi filmlerde çocuklara daha detaylı ve doğru bilgilerinin verildiğini gözlemlemiş. Çalışmaları noktasında yerli ve yabancı çizgi filmlerinin arttırılması ve yabancı çizgi filmlerin değerlendirilmeden yayına alınmaması gerektiğini söylüyor.

Haberin Devamı



GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Firdevs Durak ve ekibi 17 yaşında Maltepe’de bir lisede okuyorlar. Görme engelli çocuklara yönelik portatif bir masa geliştirdiler. Düzgün bir şekilde beslenme alışkanlıkları oluşsun diye bu projeye başlamışlar. Kabartma sistemi ile yedikleri ürünleri tanıyorlar. Eğer besinlerde hata yaparlarsa da masa, uyarıda bulunarak doğrusunu söylüyor.





TRAFİK KAZASINDA VEFAT EDEN ARKADAŞLARI İÇİN GELİŞTİRDİLER

Haberin Devamı

Ceren İnanç ve Elif Rukiye Aklan, Ataköy’de bir ortaokulunda okuyorlar ve henüz 11 yaşındalar. Geliştirdikleri proje, güneş enerjisinden yararlanarak çalışıyor. Led'lerden oluşturdukları yelek, günlük hayatımızın her noktasında kullanılabiliyor. Özellikle gece yürüyüşe çıktıklarında insanların görülebilir olmasını sağlıyor ve trafikte oluşabilecek kazalara karşı kişiyi koruyor. İkilinin bu çalışmaya başlamasının sebebi ise Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nden arkadaşları 19 yaşındaki Umut Ahmet Gündüz’ün, gece antrenmandan dönerken bir sürücü tarafından fark edilemeyerek, kazaya uğrayıp vefat etmesi... Ceren ve Elif Rukiye’de bu acı olay üzerine projelerini geliştirdiklerini anlattı.