Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul başladı

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Burak Taşçı, Tuğba Öztürk, Oğuz Altıner - hurriyet.com.tr

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen TEKNOFEST 2021 bugün başladı.

TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi.

Yüzlerce vatandaş da festivale akın etti.

FESTİVALDE BUGÜN NELER VAR?

Festivalin ilk gününde; dikey rüzgar tüneli, planetaryum, hava araçları sergisi, kara araçlar sergisi düzenleniyor.

Eğitici atölyeler bölümünde ise Bilim Merkezi Atölyeleri, Bilim Türkiye Atölyeleri, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi miniklere açık olacak.

20'den fazla teknoloji yarışması ve sergiler de açık olacak.

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Gösteri uçuşlarında ise Solo Türk'ün yanı sıra Jandarma Çelik Kanatlar ve Türk Yıldızları semalarda hünerlerini sergileyecekler.

Sivil uçuşlar bölümünde ise öğrenciler ilk uçuş deneyimini yaşayacaklar.

JETLERİN SELAMLAMASIYLA BAŞLADI

Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST boyunca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere gösteri uçuşlarının ve etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Festival alanına ulaşmak için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu ve Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca ring seferleri düzenleniyor.



’YARIŞMALARA 200 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİMİZ BAŞVURDU’

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar dün yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’mızın yönergeleri doğrultusunda tedbirler alınarak kutlanacak. Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. TEKNOFEST halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Aynı anda alanda yüz bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemimiz işleyecek. Şu an bulunduğumuz alan 450 bin metrekare ve normal şartlarda 450 bin insanı aynı anda bu alanda bulunabiliyor. Ama biz kısıtlı bir katılım uygulayacağız. Festivale katılabilmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Özellikle önden kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. Ama en önemlisi bütün bu hava araçları tümüyle yerli ve milli araçlar olacak" diye konuştu.

’TÜM TÜRKİYE’Yİ FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ’

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Anadolu’nun bağrından çıkmış, Türk bilim adamı Aziz Sancar festivalimizi şereflendirecek. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek. Daha önceki yıllarda da Azerbaycan’dan katılım oluyordu. Ancak bu yıl Karabağ zaferinden sonra özellikle daha da fazla katılım olduğunu gördük. TEKNOFEST’e katılım sağlayacaklara tavsiyelerimiz olacak. Bu yıl alana kadar metro gelmiyor. Ring seferleri düzenleyeceğiz. Aynı zamanda hafta içi festivale katılımın daha keyifli olacağını düşünüyoruz. Muhakkak önden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa burada uzun sıralarda beklemek gerekebilir. Tüm Türkiye’ye festivalimize bekliyoruz."

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6 GÜN BOYUNCA RİNG SEFERLERİ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ring seferleri için 3 adres belirlediklerini ifade ederken, "Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, aynı zamanda Yeşilyurt Tren İstasyonu buralardan 6 gün boyunca ring seferlerimiz olacak. Ayrıca 10 bin üzerinde araç park kapasitesi de ziyaretçilerimiz için oluşturduk" diye konuştu.