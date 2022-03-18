İşte Depardieu'nun yeni evi

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2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları L’Obs dergisine anlattı. Ünlü aktör, artık ülkesinde daha az yaşayıp İstanbul ve Dubai’de zaman geçirmek istediğini söyledi. 73 yaşındaki Depardieu, bundan sonra daha huzurlu bir yaşam peşinde olduğunu belirterek, dalgalara yelken açarak bu huzuru bulmayı umut ettiğini anlattı. İki büyük balıkçı teknesi aldığını söyleyen Depar-dieu, “Bunlardan birisi Dubai’de, ton balığı avı için kullanılan İstanbul’daki teknemi de apartman dairesi haline getirdim” dedi. Film çekmek için Fran-sa’ya gideceğini ancak doğduğu ülkede çok fazla yaşamak istemediğini belirten Depardieu, sahibi olduğu üzüm bağlarını ve Paris’teki evini de satışa çıkardığını söyledi.

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MARSİLYA’DAN GETİRİLDİ

Deniz ve balıkçılık tutkusunu her fırsatta dile getiren Depardieu’nun Türkiye sahillerinde konaklayacağı ‘Notre Dame D’Afrique’ adlı 58 yıllık tekneyi, Hürriyet, İstanbul Tuzla’da buldu. Tekne, gemi inşaat ve gemi makineleri mühendisi olan dünyaca ünlü dizayner Turhan Soyaslan tarafından hazırlanıyor. 1964 yapımı, 19.5 metre boyundaki teknenin iki ay sonra Depardieu’ya teslim edileceğini belirten Soyaslan şunları söyledi: “Tekneyi 2019 yılında Marsilya’dan alarak İstanbul’a getirdik. Ahşap bir tekne. Şu an Tuzla’daki tersanemizde onarıyoruz ve yat haline getiriyoruz. Proje tadilatlarını biz hazırladık. Gerard Depardieu Dubai’den Fransa’ya giderken İstanbul’a uğrar ve teknesine bakar. Teknenin tüm orijinal parçalarını kullanmak için tadilat yapıyoruz. Tekneye 1964 yılında takılan orijinal motoru üzerinde olacak. İki katlı bir yaşam mahalli hazırladık ancak içinde sadece bir kamara ve bir salon var. Lüks bir yat değil, bir yaşam mahalli olarak tasarlandı.”

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Böyle olacak