İşte 'çoklu baro'

2 BİN AVUKATLA YENİ BARO: 5 binden fazla avukat bulunan illerde en az 2 bin avukatla yeni baro kurulabilecek. Kuruluş başvurusunda, dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği’ne (TTB) verilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, baroları o ilin adıyla numaralandıracak. Aynı büroda çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma koşulu aranmayacak.

ÜÇ METROPOLDE ÇOKLU BARO: Çoklu baro, avukat sayıları 50 bine ulaşan İstanbul, 20 bine yaklaşan Ankara ve 10 bine yaklaşan İzmir’i kapsarken, avukat sayısı 5 bine yaklaşan Antalya’nın da kısa sürede dahil olabileceği belirtiliyor. Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son vererek, resmi internet sitesinde ilan edilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Tüzel kişiliği sona eren baronun kalan mal varlığı TBB’ye geçecek.

DELEGE SİSTEMİ SİL BAŞTAN: Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri bu yıl ekim ayının ilk haftasında, TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri de yine bu yıl aralık ayında yapılacak. Baro seçimleri 2, TBB seçimi ise 4 yılda bir olacak. TBB seçiminde oy kullanan baro delegelerinin dağılımı da değiştiriliyor. Buna göre TBB genel kurulunda her baro, baro başkanı dahil en az 4 delegeyle temsil edilecek. 5 bin üyesi olan barolara buna ek olarak her 5 bin üye için ek bir delege daha veriliyor. Bu düzenlemeyle, şu anda 50 bin avukata sahip İstanbul’un delege sayısı 138’den 14’e, yaklaşık 20 bin avukata sahip Ankara’nın delege sayısı 57’den 7’ye, yaklaşık 10 bin avukata sahip İzmir’in delege sayısı da 30’dan 5’e düşecek.

BARO KESENEĞİ İLK 5 YIL YARI YARIYA: Avukat büroları ve konutları ancak mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile aranabilecek. Avukat yargılamalarında Yargıtay’a itiraz yolu da açılıyor. Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacak.

KILIK KIYAFET SERBESTİSİ: TBB tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak avukatlara, kılık kıyafetle ilgili bir zorunluluk getirilmeyecek. AK Parti kaynakları bu düzenlemeyle, avukatların zaman zaman duruşmalarda karşılaştığı başörtüsü, etek boyu, kravat ya da kot pantolon gibi kıyafet engellerinin önüne geçileceğini belirttiler.

TEKLİF PROTESTO EDİLDİ

◊ İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun ‘baro düzenlemesi’ni protesto amacıyla yaptığı ‘Savunma Mitingi’ çağrısının ardından çok sayıda avukat, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki meydanda toplandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitingde konuşan Durakoğlu, “Bu ülkenin avukatları olarak, bu teklifin evrensel hukuk normlarına, Anayasa’ya, üniter devlet yapısına aykırı olduğunu kanıtlayacağız çünkü biz avukatız. Şimdi bundan bir saat önce teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Geçmemesi için biz demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi. Teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından, baro başkanları Ankara’da da açıklama yaptı. 80 baro adına açıklamayı okuyan Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere, “Bizler Türkiye’nin baroları olarak 3 Temmuz saat 14.00’te barolarımıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızı Ankara’da yapılacak ‘Büyük Savunma Mitingi’ne davet ediyoruz” dedi. (◊ Ayşegül USTA - Fırat ALKAÇ / İSTANBUL - Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA)

