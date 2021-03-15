İşte çevre katliamı

Dün Türkiye’nin 3 farklı yerinden gelen çevre katliamı haberleri hepimizi bir kez daha isyan ettirdi. İşte o 3 çevre faciası:

1- ATIĞINI MARMARA'YA DÖKTÜ

Marmara Denizi’nin Bursa’nın Gemlik ilçesi açıklarında, bir yük gemisinin pis su ile makine ve kazan dairesinden akan yağları depoladığı sintine bölgesinde biriken atık, denize boşaltıldı. İçerisinde kimyasal maddelerin de olduğu ileri sürülen atık, su yüzeyini kapladı. Geminin sintine atığını denize boşalttığı anlar ise tek motorlu bir uçak pilotu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

2- DERE KIRMIZIYA BOYANDI









İstanbul Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi’nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su, kırmızıya büründü. Derenin rengini gören Hadımköy’de oturan vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikaların birinden bırakıldığını iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Derenin ara sıra mavi aktığını, 2 gündür de suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini, “Sağlığımız tehlikede” dedi. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çekti. Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy’deki dere, havadan da fotoğraflandı.

3- TARIM ALANI ÇÖPLÜK OLDU









İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi’ndeki tarım alanı, kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlarla çöplüğe dönüştü. Yanından dere yatağının geçtiği, etrafını ise zeytin ağaçlarının kapladığı alanın temizlenmesi için mahalle sakinleri, birçok kez yetkililere başvurmasına rağmen sonuç alamadı. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği’nin talebi üzerine İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Asbest Çalışma Grubu, bölgeden aldığı numuneleri inceletti ve döküm yapılan alanda asbest olduğu da tespit edildi. Mahalle sakinleri, döküm yapılan alanın iki yanından geçen dere yatağının olduğunu belirterek, yağışlı havalarda asbestli atıkların İzmir Körfezi’ne kadar gittiğini ve acil önlem alınması gerektiğini söyledi.

10 YILDIR DEVAM EDİYOR

Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, “Bölgeye 10 yıldır kaçak olarak döküm yapılıyor. Bunu, her fırsatta dile getirdik. Bölgeden numune aldırıp kontrolünü yaptırdık. Bölgede asbest olduğu da kesinleşti. Rüzgar ve yağmur sularıyla çok zehirli olan ve kanser yaptığı bilinen asbest taşınabiliyor. Alanın temizlenmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi’ne de dilekçe verdik. Alanda herhangi bir temizlik yapılmadı” dedi.

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