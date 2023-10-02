İşte alçak saldırı anı! İçişleri’ne roketatarlı saldırı girişimi

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Teröristler saldırıyı, Kayseri merkezli veteriner hizmeti ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren bir şirkete kayıtlı 38 TP 962 plakalı gri renkli Renault Kangoo hafif ticari araçla yaptı. Araçla sabah saat 9.30’da Ankara’da ‘hassas bölge’ olarak nitelendirilen ve güvenliğin en üst düzeyde olduğu Atatürk Bulvarı üzerindeki İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ana nizamiye giriş kapısına geldiler. Teröristlerden biri araçtan inip uzun namlulu silahla nöbetçi polislere ateş ederek nizamiyeye doğru ilerledi.

ÜSTÜNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Polislerin karşılık verdiği terörist, nizamiye girişinde üzerindeki bombayı patlattı. Bu sırada sürücü koltuğunda oturan terörist de uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Nizamiye girişine doğru hareket eden terörist, kendisini patlatamadan vurularak öldürüldü.

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İKİNCİYE KONTROLLÜ İMHA

Öldürülen ikinci teröristin üzerindeki bombanın imhası için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, teröristin üzerindeki bombayı kontrollü şekilde çıkardı. Bomba, çevre emniyetinin alınmasının ardından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Üzerlerinde canlı bomba düzeneği ve patlayıcı bulunan 2 teröristin yanlarında uzun namlulu silah ve roketatar da getirdikleri ortaya çıktı.

POLİSİN DİKKATİ ÖNLEDİ

Teröristlerin uzun namlulu silahla ateş açıp, roketatarla saldırıdan sonra kendilerini patlatmayı hedeflediği, ancak nizamiyedeki polislerin dikkati ve anında karşılık vermesiyle saldırı girişiminin başarısız olduğu belirtildi. Terör saldırısında kullanılan uzun namlu silahlar ile roketatarın Suriye’deki PKK/PYD’nin kullandığı silah ve roketatarlardan olduğu, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.





CEPHANELİKLE GELMİŞLER

İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyenlerden birinin PKK üyesi olduğunun tespit edildiği, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırı girişimin engellendiği yerde yapılan incelemelerde bulunan silahlara ilişkin olarak şu bilgiler paylaşıldı: 9.700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 roketatar, 1 Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 Blow marka tabanca, 1 M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 AK-47 marka uzun namlulu silah.

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BAKAN YERLİKAYA: İNER İNMEZ KARŞILIK VERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde alçak hain terör saldırısı girişiminde bulunulmuştur. Onlar araçtan iner inmez, onlara karşılık verilmiş, biri kendini patlatmış, diğeri vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman polisimi kutluyorum. Erkan ve Alim Reis’imin gerekli tedavileri devam ediyor. Terör örgütlerinin hepsiyle azimle, kararlılıkla mücadele devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli çalışmayı başlattık. Lütfen bu görüntüleri silsinler, birliğimizin, kardeşliğimizin yanında olduğunu görsünler.”





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SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRÜP GASPETMİŞLER

Saldırıda teröristlerin Kayserili bir şirket adına kayıtlı olan aracı kullanan veteriner Mikail Bozağan’ı (24) Develi ilçesi Çataloluk Mahallesi’nde darp ettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi. Daha sonra aracı gaspeden teröristlerin gece saatlerinde Ankara’ya hareket ettikleri, Ankara’ya geldikten sonra ise hiçbir yere uğramadan doğrudan İçişleri önüne giderek saldırıyı yaptıkları öğrenildi.

‘KEŞİFÇİ’ ARANIYOR

Bu da saldırının yapılacağı yer ile ilgili daha önce keşif yapıldığı olasılığını öne çıkarırken, teröristlere nokta yer bildiren keşifçi ve keşifçilerin kim olduğu da araştırılıyor. Aracın nasıl takip edilmediği, saldırganların roketatar ve uzun namlulu silahlarla nasıl geldikleri, kimin yardım ve yataklık ettiği gibi noktada bir istihbarat zafiyetinin olup olmadığı da mercek altına alındı.

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HASTA HAYVANLARA GİDİYORDU

Veteriner Mikail Bozlağan’ın, 2 yıllık evlli olduğu ve 6 ay önce de baba olduğu öğrenildi. Tomarza ilçesi ve çevre mahallelerde hasta hayvan kontrolü için yola çıktığı sarada teröristlerce katledilen Bozlağan’la ilgili ilginç bir bilgi de ortaya çıktı. Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski muhtarı İbrahim Gün, Bozlağan’ın, 6 yaşında iken mantar toplamak isterken kaybolduğunu, 4 gün aç ve susuz kaldıktan sonra bulunduğunu kaydetti. Gün “Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail’i katletmişler” dedi.





BAŞKENTTE YÜKSEK GÜVENLİK

Terör saldırısının ardından Meclis, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı binası ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve çok sayıda bakanlığın bulunduğu “hassas bölge” olarak nitelendirilen Bakanlıklar bölgesinde yüksek güvenlik önlemleri alındı. Kızılay’a çıkan birçok yol ve sokak hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Saldırının ardından Kızılay Güvenpark çevresinde şüpheli paketler belirlendi. Güvenlik önlemlerinin alınmasıyla şüpheli paketler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü şüpheli paketlerin patlatılması öncesinde uyarı mesajı yayınlayarak, “Kızılay Güvenpark ve Emniyet Genel Müdürlüğü çevresinde şüpheli paket olaylarıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde patlatma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.