İstanbul’un suyu azalıyor

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İstanbul’un barajlarındaki dünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71’di.

KEÇİLER VE KOYUNLAR OTLUYOR

İstanbul’un önemli barajlarından Alibeyköy Barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçen kış dönemi sırasında yüzde 10’lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı dün itibariyla yüzde 25.62 olarak ölçüldü. Alibeyköy Barajı’nda daha önceden balıkların yüzdüğü alanlar kuruyarak keçiler ve koyunların otladığı alanlar haline geldi.

İKİ BARAJ ADETA KURUDU

İstanbul’a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajı’nda su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un en önemli barajlarından Ömerli Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI

- İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları ise şu şekilde: Alibeyköy Barajı %25.62, Büyükçekmece %28.92, Darlık %62.01, Elmalı %38.11, Istrancalar %28.9, Kazandere %3.62, Ömerli %76.7, Papuçdere %3.35, Sazlıdere %29.38, Terkos %37.89.