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İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı

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#Ayasofya#İstanbul'un Fethi#Namaz
İstanbulun Fethinin 570. yıl dönümünde Ayasofyada sabah namazı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 08:31

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kur'an okudu ve cemaate vaaz verdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı. Namazdan sonra Kur'an okuyan Erbaş daha sonrasında cemaate vaaz verdi. Ali Erbaş cemaate yaptığı konuşmada, "Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Fethin 570. yıl dönümü mübarek olsun. Efendimiz aleyhisselamın gönülleri fethiyle başladığı ve Yesrib'in nurlu şehir olan Medine'ye dönüştürüldüğü andan itibaren önce Mekke'nin Fethi sonra Hz. Ömer döneminde Kudüs'ün Fethi oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbulun Fethinin 570. yıl dönümünde Ayasofyada sabah namazı

İstanbul'un Fethi'nin ne denli yüce bir anlam ifade ettiğine işaret eden Erbaş, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. İşte bu müjdeye nail olmak isteyenler İstanbul'u fethe koşuyorlardı. Peygamber efendimizden kısa bir süre sonra bugün İstanbul’un manevi mimari Halid bin Zeyd, Hz. Eyyub El Ensari'nin de içinde bulunduğu 5 bin kişilik bir ordu geldi. Fetih nasip olmadı. Fetih nasip olacağı o sultanı, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'i bekliyordu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'e fetih nasip oldu. İşte o fetihten sonra İstanbul bir İslam şehri oldu." dedi.

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#Ayasofya#İstanbul'un Fethi#Namaz

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