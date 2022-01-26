'İstanbul'un 4 hatası'

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OTOBÜSLERİN KIŞ LASTİĞİ YOKTU

- İstanbul’da İETT’ye bağlanan özel halk otobüslerinin birçoğunda kış lastiği yok. İETT’ye geçen özel halk otobüslerine kış lastiği desteği verilmesi lazım. Bütün araçlar için kış lastiğini zorunlu yapalım. Ama bunu, külfetini ortadan kaldıracak destekle zorunlu hale getirelim.

TUZ STOKU YETERLİ DEĞİL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki yol uzunluğu 4 bin 23 kilometre. Bu da 80 bin metrekare alan demek. Metrekareye 5 kilo tuz atsak, toplamda 54 bin ton yapar. İBB’nin elindeki stok bu tuzlama için yeterli değil.

YASAK BİR GÜN GEÇ GELDİ

- Özel araçların trafiğe çıkışı bir gün önce yasaklanmalıydı. Eğer bu yapılmış olsaydı yaklaşık 20 bin mağduriyet olmazdı. Vatandaşta da hata var ama vatandaşın hata yapacağını tahmin etmek, yasaklamayı önceden yapmak gerekiyordu.

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KAR MAKİNELERİ HAZIR OLMALIYDI

- Meteoroloji günler öncesinden ipucu vermiş. Trafik yoğunluğu en fazla olan yerlerde kar makinelerinin hazır tutulması gerekliydi.