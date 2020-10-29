İstanbul’u kontrol edemezsek salgınla baş edilemez

Bakan Koca, İstanbul’un daha önce salgının merkezi olmasını aldıkları tedbirlerle önlediklerini söyleyerek “Üç gün önce, İstanbul’da vaka sayılarının, Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladım. İlgili bütün kurumlar olarak teyakkuzdayız. Durum, bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor. Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran, 16.5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır” dedi. Bakan Koca İstanbul’daki ilçe ilçe vaka artış oranlarını da açıkladı: “Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89...”

KISITLAMA DÜŞÜNMÜYORUZ

İstanbul için bir seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini söyleyen Koca, “Alınması gereken tedbirlere uyum noktasında bir kararlılık içinde olursak biz bunun üstesinden geliriz” dedi. Vaka sayılarının İstanbul’a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yükseldiğini söyleyen Koca, özetle şunları söyledi:

TÜM TÜRKİYE İSTANBUL’UN TEMASLISI

“İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir’de ve Tekirdağ’da yüzde 96 (artış), Bilecik ve Düzce’de yüzde 99, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya’da yüzde 76, Kırklareli’de yüzde 71, Kocaeli’de yüzde 63’tir. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye İstanbul’un temaslısıdır. Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu. Tıpkı memlekete gidişlerde, Anadolu’da yaşanan vaka artışları gibi, kurallara uyumun azalmasıyla birlikte, İstanbul’da salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz: Ama riski savar savmaz, hayatı akışına bırakıyoruz. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedelleri büyüktür.”

Grip aşısıyla ilgili tartışmalara da değinen Koca, “Aşıyı temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin. Parasına da bakmıyoruz” dedi.

CAN KAYBI 10 BİNİ AŞTI

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 27 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 128 bin 312 test yapıldı, 2 bin 305 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 368 bin 513’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5, ağır hasta sayısı ise 1836 oldu. Dün 1662 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 319 bin 181’e ulaştı. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 33.4 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak verildi.

3 KİŞİYLE GÖRÜŞÜYORSAK BİRE DÜŞÜRECEĞİZ

“Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse…Bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur. Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır. Virüs, bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa, biz de hareketi ve teması 3’te 1’e indireceğiz. Dışarı çıktığımızda, üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz. Günde üç kişiyle görüşüyorsak bir kişiyle görüşeceğiz... Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz... Gece 12’den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu’nun önerisi oldu.”

İŞVERERENLERE ESNEK MESAİ ÇAĞRISI

Bakan Koca, işverenlere çağrıda bulunarak “Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışmayı tercih edin. Çalışanlar bir aradaysa, birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur” dedi. Toplu taşımadaki riske de dikkat çeken Koca şöyle devam etti: “İl ve ilçe mülki idare amirleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yöneticileriyle, kamu kurumlarının yetkilileriyle bir araya gelerek sorun teşkil eden konuları ele aldık. Toplu taşıma, pazaryerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını, planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında, organize sanayi bölgeleri dahil özel sektörde iş saatlerinin, yine sosyal hareketlilik kaynaklı teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır.”