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İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu 'göl' havadan görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Göl
İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 17:14

Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasına yağmurla birlikte su doldu. Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu. Göle dönen çukur drone ile görüntülendi.

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Kadıköy'de bulunan bir arsada 5 yıl önce başlayan inşaat, temel kazısının tamamlanmasının ardından durdu. Aradan geçen zaman içerisinde, temel çukuru su ile dolarak adeta göle döndü.

İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

Haritaları güncelleyen Google Maps uygulamasında su dolu çukur göl olarak algılandı. Sosyal medyada gündem olan su dolu çukur drone ile görüntülendi.

İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

Görüntülerde kazı yapılan çukurun büyük bölümünün suyla dolduğu görülürken, su motoruyla suyun tahliye edilmeye başlandığı görüldü.

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İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

“BİRÇOK YERDE VAR BU ŞEKİLDE"

Su birikintisinin hoş bir görüntü olmadığını söyleyen Gökhan Gönültaş, “Sizin sayenizde bilgim oldu. Yani açıkçası böyle atıl kalması çok hoş bir durum değil. Kadıköy için açıkçası çok böyle hoş bir durum değil tabii ki. Konuyla ilgili yetkililerin buraya önem vermesi gerekiyor" dedi.

İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

Arif Özçam ise, “İnşaatları açıyorlar temelleri bu sefer uzun süre boş kalıyor. Birçok yerde var bu şekilde. Kim ne yapacaksa yapsın bir an önce yani. Benim bildiğim kadarıyla bayağıdır var bu böyle. Artık kaldırsınlar ne yapacaklarsa" şeklinde konuştu.

İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

İstanbullular şaşkına döndü: Sosyal medyanın konuştuğu göl havadan görüntülendi

 

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#İstanbul#Kadıköy#Göl

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