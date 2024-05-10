İstanbullular dikkat! AKOM ve Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı: Kuvvetli olacak

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Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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UYARILAR



Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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13 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı geldi: Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul başta olmak özere Türkiye'nin büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken, fırtına uyarısı yapıldı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

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İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

SAĞANAK FIRTINA ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu için şu tahminlerde bulundu:

Bugün cuma rüzgar, İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir, İzmir kuzey yönlerden, Antalya, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bugün ve yarın İç Anadolu'da hafif Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da sağlıksız toz taşınımı var.

İstanbul bugün aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklık 19C. Yağış İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak. Yarın sıcaklık 16C'ye düşecek. Bugün ve yarın sabah rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek.

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Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Van ve Hakkari yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 gün yağış ve hava sıcaklığı artacak, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu sebeble olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan tehlikesi ve taşkın tehlikesi var.