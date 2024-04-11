İstanbullu sahilde

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Ramazan Bayramı tatilinde megakent İstanbul’da kalmayı tercih eden vatandaşlar, havanın güneşli ve güzel olmasıyla birlikte sahilleri ve meydanları doldurdu. İstanbullular dün sabah saatlerinde bayramlaşmalarını yaptıktan sonra İstanbul Boğazı kıyısındaki semtlerde yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar da sahilde oltalarıyla balık tutarken, turistlerin yoğun olarak gittikleri yerlerin başında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Taksim Meydanı’nda bulunan güvercinlere de büyük ilgi gösteren turistler, hatıra fotoğrafı çektirerek güvercinlere yem atmayı da ihmal etmediler.

Bayramın ilk günü kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. Deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler nedeniyle sahil yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

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PANDEMİDEKİ GİBİ ANA ARTERLER BOŞ KALDI

İstanbul’un ana arterleri ve köprülerde yaşanan trafik yoğunluğu bayramın ilk gününde yerini sakinliğe bıraktı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre dün saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü. Akşam saatlerinde ise bayramlaşma dönüşü trafik artttı, yoğunluk yüzde 70’i geçti.