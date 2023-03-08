İstanbul’dan tersine göç teşviki

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- Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İTÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: İstanbul’un artık Türkiye’ye yayılması gerekiyor. ‘İstanbul Bakanlığı’ kurulup nüfusunun 5 milyona indirilmesinin planlanması da gerekebilir. Geriye göç kuvvetlice teşvik edilmeli.

5 BÖLGEYE AYRILMALI

- Faruk Göksu, Şehir Plancısı: İstanbul’un nüfusu yüzde 25-30 azaltılmalı. İstanbul’daki 39 ilçe idari sınırları, yapay ve doğal eşikleri dikkate alınarak alt bölgeler kurgulanmalı. İstanbul 5 bölgeye ayrılmalı.

ALTERNATİFLERİ YOK

- Pelin Pınar Giritlioğlu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı: Nüfusun seyreltilmesi şart. İstanbul’dan gitmek isteyen çok kişi var. Ancak alternatifleri yok.

ARTIK OBEZ ŞEHİR

- Afşin Hatipoğlu, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanvekili, Avukat: İstanbul obez bir şehir. İstanbul, gayriresmi nüfusuyla 20 milyon insanın yaşadığı bir şehir haline geldi. Kentsel dönüşüme, İstanbul’un boşaltılmasıyla başlanmalı.

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KUZEYE TAŞINMA OLMAZ

- Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yerbilimci: İstanbul’un kuzeyinde zemin daha sağlam olsa da şehri oraya taşımak diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü orada ormanlar var. Bunları tahrip edemeyiz.

KIRSAL TEŞVİK EDİLMELİ

- Mustafa Şeref Kısacık, Avukat: Kırsal kesimlere, Anadolu’ya göç teşvik edilmeli. Zira, köyden kente göçen her ailenin kentte kamuya maliyeti çok daha fazla olacaktır.

KISA VADEDE ZOR

- Prof. Dr. Namık Çağatay, Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci: İstanbul nüfusunu seyreltmek kısa vadede mümkün görünmüyor. İyi bir planlamayla en azından yaklaşık bir 100 yıl gibi bir zaman diliminde mümkün olabilir.