Son dakika: Kayseri'de peş peşe depremler! AFAD: Olumsuz bir ihbar bildirilmedi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.7, 4.3 ve Hacılar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremler gerçekleşti. Saat 14.47, 14:48 ve 14:53'te yaşanan depremlerin derinliği 12-7 km olarak açıkladı. İncesu merkezli deprem çevre illerde de hissedildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır." ifadelerini kullandı.

"7 ÜZERİNDEKİ DEPREMLER MÜMKÜN"

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Süleyman Pampal, Kayseri'de gerçekleşen 2 depremi değerlendirdi.

Türkiye'de her an her yerde depremin olabileceğini belirten Pampal, "Türkiye'nin önemli fayının orta kesimlerinden biri bu. Tuz Gölü fayı da yıkıcı deprem yaratma kapasitesine sahip. Tuz Gölü'nün de doğu ucunda depremler oluyor. Maalesef bu Doğu Anadolu Fayı üzerinde yaşadığımız 3 depremin dışında bu. Bu farklı bir fayın üzerinde. Bundan sonra da olabilir. Bu büyüklükteki depremler ilk kez oluyor değil. Zaten deprem olma ihtimali olan bir yer burası. 7 ve üzerindeki depremler bu fay zonu üzerinde mümkün." dedi.

MARMARA FAYINI TETİKLER Mİ?

Paypal, "Marmara depremini tetikleme ihtimali yok. Kırılmaya hazır Yedisu fayı var, enerji biriktiriyor. Kırılacaksa orası kılır dedik, bunu söylemeye devam ediyoruz. Ama Marmara'yla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlar sokaklara çıktı.