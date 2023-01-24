İstanbul’dan dünyaya seslendi: Dostum’un kızından ‘baskı’ çağrısı

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TÜRKİYE’de faaliyet gösteren Afgan derneklerinin katılımıyla İstanbul’da ‘Afganistan Kadınlarının Direnişini Destekleme Konferansı’ düzenlendi. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’un kızı Rahila Dostum tarafından organize edilen konferansın açılışında Taliban tarafından öldürülenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı konferansın açılışında konuşan Rahila Dostum, “Afganistan’daki kadınların direnişini desteklemek ve bu yaşadıkları zulme karşı sessiz kalmamak her birimizin görevidir. Uluslararası toplumdan açık ve net şekilde kadınların temel haklarının geri alınması hususunda Taliban’a baskı yapmasını istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Dostum, Taliban’ın kadınlara karşı getirdiği yasakların dinde yeri olmadığını dile getiren Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tek tek teşekkür etti. ‘İyilik Treni’ projesiyle Afganistan’a ulaştırılan insani yardıma dikkat çeken Dostum, “Dost ve kardeş ülke Türkiye’nin yaptıklarını hiç unutmayacağız” diye konuştu.

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Dostum’un bu sözleri salonda büyük alkış aldı. Afgan medyası, Taliban’ın göreve geldiği 1.5 yılın ardından, İstanbul’daki konferansın ilk Taliban karşıtı organizasyon olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.

ZULMÜN RESMİNİ YAPTI

AFGAN ressam Shabana Mohammedi, konferans boyunca sahnede doğaçlama resim yaptı. Mohammedi’nin Taliban zulmünü konu alan tablosu program sonunda davetlilere gösterilirken, eser büyük alkış topladı.