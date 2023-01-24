ABD’ye güvenmekle olmaz, anlaşmanın şartlarını yerine getir

Haberin Devamı

NATO üyeliği için Türkiye ile imzaladığı mutabakatın koşullarını yerine getirmeyi bırakın, Türkiye’yi ve Türk milletini çileden çıkaracak protestolara izin veriyor. NATO’ya girmeden “müttefik” olamayacağını göstermiş bir ülke aslında. Nasıl bir devlet anlayışıdır bu? Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına, protesto gösterisi adı altında izin veriyor, sonra da “yalandan” kınama açıklamaları yapılıyor. Kusura bakmasınlar ama bu açıklamaları kimse yemez. Bir de şimdi Rasmus Paludan’ın Rus bağlantısı iddiaları konuşuluyor. Bunu ispat etmesi gereken zaten İsveç makamları. Ancak Avrupa’daki aşırı sağcıların Rusya tarafından desteklendiği özel bir sır değil. Provokatör Paludan rezil açıklamalarda bulunup “Türkiye’ye gol attığımda ‘İşte bu!’ diye düşündüm” dedi ve pişman olmadığını söyledi. Ankara’nın havası şöyle:

Haberin Devamı

KİMSE SEÇİMDEN ÖNCE ADIM BEKLEMESİN

- İsveç, NATO üyeliği konusunda ABD ya da diğer NATO üyelerine güvenmesin.

- İsveç’in NATO üyeliği Türkiye ile imzaladığı mutabakatın ardından tamamen bu mutabakatın yerine getirilmesine ve ikili ilişkiye bağlıdır.

- Son olayın ardından da kimse seçimden önce bir adım beklemesin.

GORDION DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZEN İLAÇ KUTUSUNDAKİ NOT

TARİH 11 Haziran 2014’tü. DEAŞ, Irak’ın Musul kentine saldırmış ve Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu DEAŞ’lı teröristler tarafından işgal edilerek 49 personel rehin alınmıştı. 49 Türk vatandaşını MİT, özel operasyonlar biriminin düzenlediği operasyonla kurtardı. 13 Eylül’deki kurtarma gününe kadar geçen sürecin filmi MİT’in de danışmanlığı ile çekildi. Adı “49”. İzledim ve çok etkilendim. Tüm dünyada istihbarat operasyonları filmleştirilirken, A’dan Z’ye gerçeği ortaya koymaz. Milli güvenlik nedeniyle gizlenmesi gerekenler gizlenir ya da bazı sahneler eklenir. Bu yöntem 49 filminde de uygulanmış olsa da ana çerçeve gerçek.

Haberin Devamı

- Çekimlerde MİT Karargâhı kullanılmadı ancak operasyon merkezi aslına yakın şekilde kurgulandı.

- Operasyonu filmde Kerem Alışık yürütüyor. Alışık, MİT’in önemli bir daire başkanını oynadı. Operasyonda görev alanlar aktif görevde.

O AJAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

- Filmde DEAŞ’ın içine sızan en iyi saha ajanı, O da hâlâ MİT’te görevli. Üstelik Musul kurtarma operasyonunun ardından ödüllendirildi.

- DEAŞ gerçekte de Türkiye Cumhuriyeti’nden filmde sayılan o üç şartın yerine getirilmesini istedi:

- Türkiye’nin elindeki esirleri serbest bırakması,

- DEAŞ’a karşı koalisyona katılmaması,

- DEAŞ devletini tanıdığını dünyaya duyurması.

REHİNELERİN ARASINDA GERÇEKTEN CANLI BOMBA VARDI

Haberin Devamı

- DEAŞ filmdeki gibi gerçekte de rehinelerin arasına canlı bomba yerleştirdi.

- En iyi saha ajanı DEAŞ’ın içine gerçekten sızdı.

OPERASYONDA HİÇBİR ÜLKEDEN LOJİSTİK YA DA İSTİHBARAT DESTEĞİ ALINMADI

- Şartların ve kurtarma operasyonunun zorluğu, “Gordion düğümü” ifadesi ile anlatılıyor. Gerçekte de “zor işler için” istihbarat terminolojisinde çok kullanılan bir ifade.

- MİT Özel Operasyon Birimi, filmdeki kurtarma operasyonunda, gerçekte de olduğu gibi “kırmızı” maske kullandı. Kırmızı maske Türk bayrağı rengi olduğu için tercih edildi.

- 49 Operasyonu tamamen yerli ve milli imkânlarla yapıldı. Herhangi bir ülkeden lojistik ya da istihbarat desteği alınmadı.

Haberin Devamı

Yapımını CNP filmin, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği ‘49’u mutlaka izleyin derim.

6’LI MASA’NIN SORUNU HÜKÜMET YAPISI

6 liderin uzlaşmasına rağmen İYİ Parti’nin itirazları sonucunda 30 Ocak’ta sadece Ortak Politikalar Metni açıklanacak. Resmi olarak söylenmese de Geçiş Süreci Yol Haritası’nda hem bir uzlaşma yok hem de İYİ Parti’nin itirazları var. Daha önce kaleme almıştım; kısaca İYİ Parti’nin talebi tek cumhurbaşkanı yardımcısı ve o ismin de masanın ikinci büyük partisinin genel başkanı olması, yani Akşener’in olması. Gelelim CHP’nin konuya bakışına:

“* Son karar verilmedi.

◊ Ancak, İYİ Parti dışındaki partiler liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasından yana.

Haberin Devamı

◊ Her cumhurbaşkanı yardımcısına ya bir kurum ya da bir bakanlık bağlanması planlanıyor. Örneğin cumhurbaşkanı yardımcısı olan bir lidere MİT bağlanabilir, diğer cumhurbaşkanı yardımcısı ise Dışişleri Bakanlığı’ndan sorumlu olabilir.”

CHP’nin planı bu... Ancak, İYİ Parti ikna olur mu? Akşener hariç masadaki diğer liderler doğal olarak CHP’nin planını destekliyor. Diyelim ki oldu ve diyelim ki seçimi aldılar. “Bu hükümet yapısı işler mi?” sorusunun yanıtını okuyucuya bırakıyorum.

ADAY BELİRLEME YÖNTEMİ

İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda lider belirleme yöntemi de konuşulacak. CHP’ye göre önden ikili görüşmeler yapılabilir. Ancak ikili görüşmeleri uygun bulmazsa, aday doğrudan masaya da getirilebilir.