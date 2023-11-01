İstanbul’dan dünyaya barış çağrısı 

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Dünya çapında kutlanan Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi bu yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayeleri ve Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Address Üsküdar Hotel’deki zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, BM-Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çin Halk Cumhuriyeti Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Dong Jianguo, Malezya Pilgrim Fonu Genel Müdürü Azman Mokhtar, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Genel Sekreteri Emilia Siaz’ın yanı sıra 140 ülkeden devlet başkanlarının eşleri, belediye başkanları ve şehircilik uzmanları katıldı.

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Konuşmasını, “29 Ekim’de Türkiye’de ve dünyanın farklı köşelerinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet’in 100. yıldönümünün hayırlı olmasını diliyorum” diyerek bitiren Erdoğan, konuk lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

KIYIM YAPILIYOR

Piyanist Büşra Kayıkçı’nın Filistin topraklarında yaşanan acıları anlatan piyano dinletisiyle başlayan Dünya Şehirler Günü’nde, “Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı” teması ele alındı. Emine Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Masum insanlara yönelik günlerdir aralıksız devam eden saldırılar vicdanlarımızda onarılmaz yaralar açıyor. Kadın, çocuk, yaşlı, genç, Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeksizin, hak hukuk gözetmeksizin, dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Filistin’de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor. İnsanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bu günlerde, barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç ihtiyacımız olmadığı kadar şu anda ihtiyacımız var. Bu zulmün bir an önce sona ermesini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını yürekten diliyorum. Şimdi vaatleri ve ihtimalleri önümüze koyup somut kararlar almanın vakti. Ülke sınırlarını aşan karşımdaki bu toplulukla, iklim krizi konusundaki kader birlikteliğimizi ortaya koyduk. Biliniz ki hiçbirimiz bu yolda yalnız yürümüyoruz. Küresel düzlemde güçlerimizi birleştirirsek hayal ettiğimiz gelecek uzaklarda değil.”

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Üsküdar’da gerçekleştirilen zirveye Emine Erdoğan’ın yanı sıra BM-HABITAT Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Revna Demirören ve Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi’nin eşi Isaura Nyusi de katıldı.

Emine Erdoğan, akşam ise BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile Topkapı Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Ryder, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in selamını Emine Erdoğan’a iletti. Emine Erdoğan da Sıfır Atık Vakfı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ryder, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun yılda iki toplantı yapması, bunun birinin her yıl eylül ayında New York’ta olması, toplantının yapılacağı diğer şehrin ise Emine Erdoğan tarafından belirlenmesi konusunda görüşünü dile getirdi. Erdoğan, kurul üyelerini Türkiye’de ağırlamak istediğini ifade etti.

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Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte Topkapı Sarayı’nı da ziyaret etti.

HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ ŞEHİRLİ OLACAK

Emine Erdoğan, şehirleşme ve Sıfır Atık projesiyle ilgili şunları söyledi: “Araştırmalar, 2050 yılına kadar her 10 kişiden 7’sinin şehirlerde yaşayacağını ortaya koyuyor. Hızlı kentleşme, birçok kriz ve sınamayı da beraberinde getiriyor. Ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri, dünyamızı kanayan bir küreye çeviren iklim değişikliğidir. Türkiye’de başlattığımız Sıfır Atık projesi bizim için bu potansiyelin açık bir ispatı oldu. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün dünyamızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için ortaya konan tüm çabaların bir nişanesi olduğuna inanıyorum. Sıfır atık kararının somut bir diğer çıktısı ise, BM Genel Sekreterliği’ne bağlı, konusunda uzman kişilerden müteşekkir sıfır atık danışma kurulunun tesis edilmesidir. Sıfır Atık Danışma Kurulu öncülüğünde, uygulamayı hayata geçirmek isteyen ülkelere katkı sağlamak üzere küresel bir sıfır atık fonu kurulması için gerekli girişimleri başlatacağız.”