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İstanbul'daki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetmişti! Gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı: Geçmişte yaşanan cinayetler, silahlı saldırılar...

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#Beşiktaş#Gayrettepe#Yangın Faciası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 16:25

İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' adlı gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından mekanda, geçmişte yaşanan cinayetler ve silahlı saldırılar da ortaya çıktı. 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı, güvenlik görevlisi Necmi Akın'ı silahla vurarak öldürmüştü. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla vurularak öldürülmüştü.

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Beşiktaş'taki yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi 1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Apartman içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle, daire sakinlerinin şikayetçi oldukları da belirtildi. Masquerade kulübüyle ilgili geçmişte yaşanan silahlı saldırılar ve cinayetler de ortaya çıktı. Masquerade kulübün adı 13 yıl önce Discorium’du. Bu mekân, 1500 kişilik kapasitesiyle öne çıkarken, R&B ve Hip Hop müziğiyle tanındı. Burada, 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçılar da performans sergilemişti.

İSTANBUL ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.

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İSVEÇLİ GENÇ KADIN MAGANDA KURŞUNUNDA ÖLMÜŞTÜ

Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti.. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.

GEÇ GELEN SİPARİŞ KURŞUNLAMASI YAŞANMIŞTI

2016 yılında Masquerade'de başka bir silahlı saldırı yaşandı. Kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, dışarı çıkarılan saldırganlar, otomobillerine binecekleri sırada kulübe doğru kurşun yağdırmıştı. Güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yine 2016 yılında 7 Mayıs Cumartesi günü kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir'in hayatını kaybetmişti.

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KAVGADA VALE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.

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#Beşiktaş#Gayrettepe#Yangın Faciası

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