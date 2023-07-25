İstanbul'daki sahte dolar operasyonunda şoke eden detaylar! Gerçeğinden ayırt etmek imkansız

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İstanbul'daki sahte para operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada; 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde toplamda 2 milyon 942 bin 50 dolar sahte dolar, 100 dolar boyutunda toplamda 12 bin sayfadan oluşan yaklaşık 12 milyon sahte dolar elde edilebilecek özel üretim kağıdı, 8 adet dolar basımında kalıp olarak kullanıldığı değerlendirilen materyal, 3 parçadan oluşan üzerinde sahte para eklenmek üzere hologramların bulunduğu şeffaf naylon, 2 banka çeki, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait 2 hard disk, 3 flaş bellek, 1 kumpas ölçüm aleti, 2 mor ışık, 19 yazıcı/tarayıcı ve cihazlara çok sayıda toner kartuş, 1 adet banknot detektörü, 1 kağıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi, 2 rulo şeffaf renkli jelatin film, 40 bin adet çeşitli ebatlarda kuşe kağıt, 5 üzerinde Benjamin Franklin silueti bulanan baskı kalıbı, 6 kap içerisinde sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Yakalana sahte dolar ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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sahte dolar operasyonunda çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, operasyona ilişkin ayrıntıları şu ifadelerle anlattı:

İstanbul Mali Suçlarla mücadele ekibi 8 aylık takibin ardından piyasaya bol miktarda sahte Amerikan Doları basıp süren kalpazan çetesinin izini sürüyor. Çalışmalarda dedektifler aynı seri numaraların özellikle Fatih bölgesinden piyasaya sürüldüğünü tespit ediyor. İstanbul'un bütün ilçeleri mercek altına alınıyor. Fatih'teki bir iş merkezinin bodrumuna tam teşekküllü dijital sahte para matbaasının kurulduğu belirleniyor ve oraya baskın yapılıyor. İlk defa bu kadar gerçeğine yakın para basmışlar.

CİHAZ BİLE AYIRT EDEMİYOR

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Bunlar dijital para kalıpları. Her basım aşamasında ayrı bir kalıp kullanılıyor ki gerçeğine çok benzesin. Bankalarda sahte parayı ayırt etmeye yarayan cihaza paraları tamamı geçiyor ve cihaz sahte paraları gerçek gibi algılıyor.

Ufak bir ayrıntı var, şu ortadaki hologram orijinalinde 3 boyutlu görünüyor ama sahte olanında daha sönük gözüküyor. Yapamadılar mı bunu diye düşündük, onu özellikle böyle yapmışlar. Sahte para basmanın cezası çok ağır, birebir aynısını yaptığınızda bu ağır suça giriyor. Yüzde 1, yüzde 2'lik kusurla yapınca o sahtecilikten işlem görüyor. Aynısını yapınca kalpazanlıktan işlem görüyor.

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SAÇ SPREYİ VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETAYI

O kadar muntazam çalışmış ki; her katman için ayrı bir baskı işlem gerçekleştirirken saç spreyini kağıda sıkarak kağıdın daha da katılaşmasını sağlıyor. Para basıldıktan sonra çamaşır makinesine parayı atıp makineyi susuz çalıştırarak paraya hafif bir yıpranmışlık veriyorlar. 12 milyon dolar ele geçirildi. Bu parayı tüm Türkiye'ye dağıtıyorlardı. Sadece Türkiye değil Irak ve Suriye'ye de dağıtıyorlardı.