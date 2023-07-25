×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ'nün finans kaynaklarına operasyon! Ele geçirilenler şaşırttı

Güncelleme Tarihi:

#KOCAELİ#FETÖ#TERÖR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 15:37

Kocaeli'de, FETÖ/PDY’ye finansman sağlayan ve terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik, 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

Haberin Devamı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. Örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün güncel yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

FETÖnün finans kaynaklarına operasyon Ele geçirilenler şaşırttı

YEHOVA ŞAHİTLERİ 2023 YAKA KARTLARI

Evlerde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 euro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandıkları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

Haberin Devamı

FETÖnün finans kaynaklarına operasyon Ele geçirilenler şaşırttı

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KOCAELİ#FETÖ#TERÖR