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İstanbul’da yol kesen Suriyeli gözaltında

#Yol Kesme#Suriyeli#İstanbul
İstanbul’da yol kesen Suriyeli gözaltında

Bağcılar Çınar Mahallesi’nde Suriyeli H.H. geçen pazar dükkanının önündeki yola, sandalyesini koyarak oturdu.

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Sokaktan geçenlere laf atan Suriyeli’nin oturduğu sandalyenin yolu kapatması nedeniyle bir araç geçemedi. Aracından inen sürücü, H.H.’yi sandalyeyi kaldırması için uyardı. Öfkelenen H.H., sürücüye eşinin yanında küfür etti. Sokağa toplanan mahalleli ise Suriyeli’ye tepki gösterdi. Vatandaşların kaldırdığı sandalyeyi yeniden yola koyup oturan H.H. ‘Erkek olan buraya gelsin’ diyerek mahalleliye meydan okudu. Mahalle sakinleri, polise haber verdi. Polis geldiğinde de tehditlerini sürdüren H.H. polis merkezine götürüldü.

İstanbul’da yol kesen Suriyeli gözaltında

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Olayın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Suriyeli H.H.’ye büyük tepki gösterdi. İncelenen görüntülerde H.H.’nin halk arasında kin ve düşmanlığa, tahrike yol açacak hakaret ve tehditlerinin belirlenmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Gözaltına alınan H.H. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

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#Yol Kesme#Suriyeli#İstanbul

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