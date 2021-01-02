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Ali AKSOYER -Adem VAROL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti

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İstanbul'da yılbaşı gecesi 14 iş yeri ve 2 villada parti
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İstanbul'da yenil yıl gecesi polis ekipleri 14 iş yeri ve 2 villada parti yapıldığını belirledi.

İstanbul'da yenil yıl gecesi polis ekipleri 95 bin 456 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 319 kişi ile 143 yoklama kaçağı yakalandı. Yeni yıl kutlamalarıyla ilgili gelen ihbarlarla 36 iş yeri ile 95 ev kontrol edildi. Denetim yapılan yerlerden 14 iş yeri ile 2 villada parti düzenlendiği belirlendi. Buralardaki toplam 162 kişiye, 357 bin 577 TL para cezası kesildi.

 

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