İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Ağaç otomobilin üzerine devrildi, inşaat paneli devrildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Bakırköy'de fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hafta sonunu dışarıda değerlendiren vatandaşlar ise yağmur ve fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Yağışlı hava akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

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KADIKÖY’DE İNŞAAT PANELİ DEVRİLDİ

Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle, inşaat paneli kaldırıma devrildi. Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı. Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.