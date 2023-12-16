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İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Ağaç otomobilin üzerine devrildi, inşaat paneli devrildi

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#İstanbul#Fırtına#Kadıköy
İstanbulda yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Ağaç otomobilin üzerine devrildi, inşaat paneli devrildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 22:44

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrilirken, akşam saatlerinde yağışın da etkisi ile trafikte yoğunluk oluştu. Bağdat Caddesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle, yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İstanbulda yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Ağaç otomobilin üzerine devrildi, inşaat paneli devrildi

Bakırköy'de fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hafta sonunu dışarıda değerlendiren vatandaşlar ise yağmur ve fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Yağışlı hava akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.

İstanbulda yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Ağaç otomobilin üzerine devrildi, inşaat paneli devrildi

 

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KADIKÖY’DE İNŞAAT PANELİ DEVRİLDİ

Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle, inşaat paneli kaldırıma devrildi. Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı. Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#İstanbul#Fırtına#Kadıköy

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