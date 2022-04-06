İstanbul’da ihbar geldi, polis baskın yaptı! Nepal uyruklu 37 göçmen ellerinde bavullarıyla yakalandı

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçede devriye görevlerini ifa ettikleri esnada Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğuna dair ihbar aldı.

İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, dışarıdan yaptığı incelemede içeride şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, eve baskın düzenledi.

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UMUDA YOLCULUK BAŞLAMADAN BİTTİ

Baskında içeriye giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin çeşitli odalarında Nepal uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalayan Beyoğlu polisi, şahısların bavullarını da hazırladıklarını ve gece saatlerinde yola yurtdışına çıkmak için harekete geçeceklerini tespit etti.

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Baskın sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra emniyete götürülen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.