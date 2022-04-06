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İstanbul’da ihbar geldi, polis baskın yaptı! Nepal uyruklu 37 göçmen ellerinde bavullarıyla yakalandı

#İstanbul#Beyoğlu#Göçmen

İstanbul'da Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, ihbar üzerine bir eve yaptıkları baskında yurtdışına kaçmak üzere olan Nepal uyruklu 37 düzensiz göçmeni bavullarıyla birlikte yakaladı. Baskın anları kameralara yansırken gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçede devriye görevlerini ifa ettikleri esnada Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğuna dair ihbar aldı.

İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, dışarıdan yaptığı incelemede içeride şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, eve baskın düzenledi.

İşte Fotoğrafları

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UMUDA YOLCULUK BAŞLAMADAN BİTTİ

Baskında içeriye giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin çeşitli odalarında Nepal uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalayan Beyoğlu polisi, şahısların bavullarını da hazırladıklarını ve gece saatlerinde yola yurtdışına çıkmak için harekete geçeceklerini tespit etti.

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Baskın sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra emniyete götürülen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul’da ihbar geldi, polis baskın yaptı Nepal uyruklu 37 göçmen ellerinde bavullarıyla yakalandı

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#İstanbul#Beyoğlu#Göçmen

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