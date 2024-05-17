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İstanbul'da turistleri 'bankamatik kartınızı yuttu' yalanıyla dolandırdılar

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#İstanbul#ATM#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 11:51

İstanbul'da ATM'lerden para çekmek isteyen turistlere yardım etme bahanesiyle yaklaşan ve 'bankamatik kartınızı yuttu' yalanıyla kredi kartlarını el çabukluğu ile çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kartlarla pos cihazlarından milyonlarca liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

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İstanbul'un turistik bölgelerinde bankamatik önlerinde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olayları üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Polis, mağdur ifadelerinin ardından güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin suç işledikleri anların görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde, ATM'lerden kredi kartı ile para çekmek isteyen turistlerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşan şüphelilerin el çabukluğu ile kredi kartlarını çaldıkları görüldü. Mağdurlara "Makine kartınızı yuttu. Şimdi gidin sabah banka şubesinden geri alırsınız" diyen şüphelilerin, onların ayrılmasının ardından post makineleriyle kartlardan milyonlarca liralık harcama yaptıkları tespit edildi.

İstanbulda turistleri bankamatik kartınızı yuttu yalanıyla dolandırdılar

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3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kamera görüntülerinin takibi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Mazlum Y. (28), Fırat Y. (34) ve Mehmet A. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin 8 ayrı olayın failleri oldukları iddia edilirken, daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbulda turistleri bankamatik kartınızı yuttu yalanıyla dolandırdılar

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#İstanbul#ATM#Dolandırıcılık

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