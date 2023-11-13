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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

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#İstanbul#Trafik Yoğunluğu#Sağanak
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 80i aştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 17:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre saat 17.20 itibarıyla yüzde 81 oldu. 

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İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 80i aştı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da tente altlarında yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.

İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 80i aştı

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#İstanbul#Trafik Yoğunluğu#Sağanak

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