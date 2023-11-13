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İstanbul'da sağanak alarmı! Orhan Şen saat verdi ve uyardı: Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

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#Meteoroloji#Sağanak#İstanbul
İstanbulda sağanak alarmı Orhan Şen saat verdi ve uyardı: Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 09:11

Yurt genelinde bugün Batı ve Kuzeyde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul için saat vererek, "Montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada; ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İstanbulda sağanak alarmı Orhan Şen saat verdi ve uyardı: Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

ORHAN ŞEN SAAT VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in mesajları şu şekilde:

Bugün Pazartesi; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta, Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış var. Öğleden sonra rüzgar Marmara'da kuzeyden kuvvetli, Anadolu'da lodostan kuvvetli esecek.

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'MONTSUZ, YAĞRMURLUKSUZ DIŞARI ÇIKMAYIN'

İstanbul yağmurlu, öğlen saatlerinde yağış şiddetini artıracak. Su baskını ve dere taşkını riski var. Yağışın artmasıyla birlikte rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Bugün montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın. Sıcaklık 16C, akşam 10C'ye düşecek.

İstanbulda sağanak alarmı Orhan Şen saat verdi ve uyardı: Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

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VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İstanbulda sağanak alarmı Orhan Şen saat verdi ve uyardı: Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

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#Meteoroloji#Sağanak#İstanbul

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