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Murat SOLAK - Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbulda toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Küçükçekmece, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih, Vatan Caddesi ve Kadıköy Bostancı minibüs yolunda durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı, dezenfektan konusunda bilgi verdi.

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